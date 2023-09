Adrian Newey sur la planche à dessin : "Je suis un dinosaure".

L'Anglais Adrian Newey est le designer de Formule 1 le plus remarquable de ces trente dernières années. Et c'est à la planche à dessin qu'il préfère se tenir. L'homme de 64 ans explique pourquoi il s'y sent le mieux.

Les succès d'Adrian Newey en Formule 1 sont uniques : 207 Grands Prix ont été remportés avec des voitures de course dont le Britannique, aujourd'hui âgé de 64 ans, a été responsable.

Depuis 2006, Newey est à la tête de Red Bull Technology, le département de design de Red Bull pour le sport automobile et les projets spéciaux. Et le style de travail de Newey est également particulier : alors que la plupart des concepteurs de voitures de course sont assis devant un écran d'ordinateur, Adrian préfère travailler sur une planche à dessin. Dans le podcast de Formule 1 Beyond The Grid, il a expliqué pourquoi il s'y sentait le plus à l'aise.

Adrian Newey dit : "Eh bien, je suis un dinosaure, mais cela me convient parfaitement. En fin de compte, c'est les deux : que ce soit de manière classique avec un crayon sur une planche à dessin ou sur un écran d'ordinateur, il s'agit de donner une forme à des idées afin que ces idées puissent être développées".

"En matière d'aérodynamique, le calcul de la dynamique des fluides (CFD, computational fluid dynamics, M.B.) joue aujourd'hui un rôle important, c'est-à-dire la manière dont le flux d'air autour d'une voiture est représenté. Les programmes correspondants permettent de disposer d'un outil merveilleux pour visualiser l'écoulement. Mais ce n'est qu'au milieu des années 1990 que ces programmes ont atteint une maturité telle qu'on pouvait vraiment les utiliser. Je regarde des simulations ou des images CFD, puis j'ébauche quelques idées à ce sujet sur la planche".



"Mais pourquoi la planche à dessin ? Je me sens tout simplement à l'aise dans cette forme d'expression, je la compare toujours à un langage. La planche est la langue qui m'est la plus familière et dans laquelle je peux le mieux m'exprimer. Je pense que le dessin doit venir de l'inconscient, et c'est ce qui se passe pour moi".



"La CAO, c'est-à-dire la conception assistée par ordinateur (computer aided design, M.B.), n'est devenue plus utilisable qu'au milieu des années 1990, les premiers systèmes de CAO étaient encore assez mécaniques. Les gens devaient consacrer beaucoup d'efforts à la manière dont ils utilisaient cet outil, plutôt que de mettre en œuvre leurs idées".



"Aujourd'hui, c'est différent. La CAO est devenue très sophistiquée et conviviale. Un jeune technicien qui a grandi avec ça travaille avec la CAO de manière aussi inconsciente que moi avec ma planche à dessin. C'est donc pour lui le langage dans lequel il peut le mieux s'exprimer".



"Apparemment, j'ai encore une capacité tout à fait utilisable de visualiser des idées en 3D et de les transposer ensuite sur papier, c'est-à-dire en 2D. Les jeunes techniciens ne passent pas par cette étape intermédiaire. Ils travaillent directement à l'écran en 3D. Je n'atteindrai jamais ce stade, je le sais, mais ce n'est pas non plus très important pour moi".