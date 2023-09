Adrian Newey al tavolo da disegno: "Sono un dinosauro".

I successi di Adrian Newey in Formula 1 sono unici: 207 Gran Premi sono stati vinti con vetture di cui l'inglese, oggi 64enne, è stato responsabile.

Dal 2006, Newey è a capo della Red Bull Technology, il dipartimento di progettazione della Red Bull per il motorsport e i progetti speciali. Anche lo stile di lavoro di Newey è speciale: mentre la maggior parte dei progettisti di auto da corsa siede davanti allo schermo del computer, Adrian preferisce lavorare al tavolo da disegno. Nel podcast Formula 1 Beyond The Grid ha spiegato perché si sente più a suo agio lì.

Adrian Newey dice: "Beh, sono un dinosauro, ma questo mi si addice. In fin dei conti, si tratta di entrambe le cose: che si tratti della classica penna sul tavolo da disegno o dello schermo del computer, si tratta di mettere le idee in una forma che consenta di svilupparle ulteriormente".

"Quando si parla di aerodinamica, la fluidodinamica computazionale (CFD) svolge oggi un ruolo fondamentale, ossia la rappresentazione del flusso d'aria intorno a un'automobile. I programmi corrispondenti forniscono uno strumento meraviglioso per visualizzare il flusso. Ma solo a metà degli anni '90 questi programmi sono maturati al punto da poter lavorare davvero con loro. Guardo le simulazioni CFD o le immagini e poi abbozzo qualche idea sulla lavagna".



"Ma perché il tavolo da disegno? Mi sento a casa in questa forma di espressione, la paragono sempre a un linguaggio. La tavola è il linguaggio con cui ho più dimestichezza e in cui riesco a esprimermi meglio. Credo che il disegno debba provenire dal subconscio, e per me è così".



"Il CAD, il computer aided design (M.B.) è diventato più utilizzabile solo a metà degli anni '90, i primi sistemi CAD erano ancora piuttosto meccanici. Le persone dovevano impegnarsi molto su come usare questo strumento piuttosto che su come realizzare le loro idee".



"Oggi è diverso. Il CAD è diventato di alto livello e di facile utilizzo. Un giovane ingegnere che è cresciuto con questo strumento lavora con il CAD nel subconscio come io lavoro al tavolo da disegno. È questo il linguaggio in cui può esprimersi al meglio".



"Ovviamente ho ancora una capacità abbastanza utile di visualizzare le idee in 3D e poi metterle su carta, in 2D. I tecnici più giovani non fanno questo passo intermedio. Lavorano direttamente sullo schermo in 3D. Non arriverò mai a quello stadio, lo so, ma non è nemmeno così importante per me".