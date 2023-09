Adrian Newey na prancheta de desenho: "Sou um dinossauro".

Os sucessos de Adrian Newey na Fórmula 1 são únicos: 207 Grandes Prémios foram ganhos com carros de corrida pelos quais o inglês, agora com 64 anos, foi responsável.

Desde 2006, Newey é o chefe da Red Bull Technology, o departamento de design da Red Bull para desportos motorizados e projectos especiais. E o estilo de trabalho de Newey também é especial: enquanto a maioria dos designers de carros de corrida se senta ao ecrã do computador, Adrian prefere trabalhar no quadro de desenho. No podcast de Fórmula 1 Beyond The Grid, explicou porque é que se sente mais confortável aí.

Adrian Newey diz: "Bem, eu sou um dinossauro, mas isso fica-me bem. No final do dia, são as duas coisas: quer seja a caneta clássica na prancheta de desenho ou no ecrã do computador, trata-se de colocar as ideias numa forma que permita que essas ideias possam ser desenvolvidas mais tarde."

"No que diz respeito à aerodinâmica, a dinâmica de fluidos computacional (CFD) desempenha atualmente um papel importante, ou seja, a forma como o fluxo de ar em torno de um automóvel é representado. Os programas correspondentes fornecem uma ferramenta maravilhosa para visualizar o fluxo. Mas só em meados dos anos 90 é que estes programas amadureceram ao ponto de podermos realmente trabalhar com eles. Olho para as simulações ou imagens CFD e depois esboço algumas ideias no quadro sobre o assunto."



"Mas porquê o quadro de desenho? Sinto-me em casa com essa forma de expressão, comparo-a sempre a uma língua. O quadro é a linguagem com que estou mais familiarizado e na qual me consigo exprimir melhor. Penso que o desenho tem de vir do subconsciente, e é assim comigo."



"O CAD, desenho assistido por computador (M.B.) só se tornou mais utilizável em meados dos anos 90, os primeiros sistemas CAD eram ainda bastante mecânicos. As pessoas tinham de se esforçar muito para saber como utilizar esta ferramenta e não como implementar as suas ideias."



"Hoje em dia é diferente. O CAD tornou-se de alto nível e fácil de utilizar. Um jovem engenheiro que tenha crescido com esta ferramenta trabalha com o CAD a partir do subconsciente, tal como eu faço na prancheta de desenho. Para ele, essa é a linguagem em que melhor se pode exprimir".



"Obviamente, continuo a ter uma capacidade bastante útil para visualizar ideias em 3D e depois passá-las para o papel, em 2D. Os técnicos mais jovens não dão esse passo intermédio. Trabalham diretamente no ecrã em 3D. Sei que nunca chegarei a essa fase, mas também não é assim tão importante para mim."