Carlos Sainz, Ferrari: Propuesta radical para el Sprint

El director general de la Fórmula Uno, Stefano Domenicali, ha declarado en repetidas ocasiones: "Tenemos que estar abiertos a cualquier cosa en cuanto a la programación de los fines de semana de GP". La historia lo demuestra: Especialmente en términos de formato de clasificación, la categoría reina ha estado en el camino equivocado de vez en cuando.

Desde 2021, hemos experimentado los llamados fines de semana sprint en la Fórmula 1, con un horario diferente y una carrera corta el sábado (un tercio de la distancia normal de la carrera en cada caso). El astro de Ferrari Carlos Sainz ha hablado en asTV sobre cómo le daría sabor al formato.

El dos veces ganador del GP dice: "Yo alinearía el campo para el sprint en orden inverso a la clasificación del Campeonato del Mundo. Así que actualmente con Max Verstappen detrás, Charles Leclerc y yo tendríamos que salir desde la 16ª y 15ª posición, y Logan Sargeant y Kevin Magnussen correrían desde la primera fila."

"Esa sería una posición de salida fabulosa porque todos los aficionados estarían emocionados por ver hasta dónde pueden avanzar los pilotos de cabeza. Todo el campo se condensaría".



Entrenamientos GP: muchos experimentos

El director general de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, está pensando en cómo hacer que un fin de semana de GP sea aún más emocionante, más allá de la introducción de las carreras al sprint, de las que habrá seis en 2023 y 2024.



El italiano dijo: "Tenemos el compromiso de estar abiertos a todas las propuestas". Pero la historia de la Fórmula 1 ha demostrado una y otra vez, especialmente en lo que se refiere al formato de la última sesión de entrenamientos, que las buenas intenciones pueden ser lo contrario de buenas.



¿Cómo era en el pasado? La historia de la Fórmula 1 muestra que se ha experimentado mucho, especialmente en los últimos 30 años.



1950-1996: Tiempos de los entrenamientos finales dos

Antes de que se fundara la Fórmula 1, las posiciones de salida se sorteaban. Pero con el inicio del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en 1950, eso cambió: un entrenamiento decisivo el viernes, otro el sábado. Sorprendentemente, esto no cambió durante 46 años, aunque hubo numerosos matices. Recordamos los neumáticos de calificación que iban a la papelera tras una vuelta rápida; inolvidables también los quemadores de minutos de los motores turbo más potentes en los años 80, con valores superiores a los 1.300 CV.



A la vista de la exigua parrilla actual de 20 coches, muchos piensan con nostalgia en la época en que se tuvo que introducir la preclasificación a finales de los ochenta. Hasta 39 coches querían participar en un GP, así que la criba ya se hacía el viernes por la mañana en treinta brutales minutos de entrenamientos.



Gran desventaja del formato utilizado durante tanto tiempo: después de un viernes con buen tiempo, un sábado con lluvia significaba que ya no se podían mejorar los tiempos. Algo tenía que cambiar.



1996-2002: La hora de la verdad

A partir de ahora, se buscaba la pole en sólo 60 minutos y con un máximo de doce vueltas. Lo que debía ser una carrera emocionante a veces se convertía en un bostezo de fórmula: a menudo, los mejores pilotos esperaban hasta el final de la clasificación para salir a pista, cuando los coches menos rápidos habían limpiado el trazado y la pista estaba en sus mejores condiciones. De ahí otro cambio.



2003: Sólo puede haber uno

La aparente solución al problema: cada coche sale a pista individualmente. Ventaja de esto: los pilotos de atrás pueden verse en televisión tanto tiempo como los coches de cabeza, los patrocinadores estaban contentos. El viernes hubo una hora en este formato, los pilotos salieron por orden de clasificación en el Campeonato del Mundo. El sábado se volvió a decidir, esta vez con el más lento del viernes como primer piloto en pista, con el más rápido al final. Además, el sábado se utilizó la misma cantidad de combustible que para la carrera. Desventaja: Las cambiantes condiciones meteorológicas convirtieron la clasificación en una lotería.



2004: Todo el sábado

Las dos carreras a una sola vuelta se aplazaron al sábado. Nuevo al principio en línea con el rodaje de la carrera anterior. Los dos segmentos estaban ahora tan juntos que Schlitzohre empezó a conducir tácticamente con el tiempo cambiante. Por ejemplo, se escatimó deliberadamente en el primer segmento para poder correr al principio del segundo, porque se avecinaba lluvia y sería una desventaja estar en la pista hacia el final de los entrenamientos.



2005: ¡Sacad las calculadoras!

De ahí la solución: se volvieron a sumar los tiempos de las dos actuaciones individuales. Una vuelta el sábado por la mañana con poco combustible, una vuelta el domingo por la mañana con la misma cantidad de combustible que se utilizó para la carrera. A nadie le gustaba este sistema porque el sábado se devaluaba. Después de seis fines de semana de GP, se acabó. Para las trece sesiones de clasificación restantes, sólo se disputaron carreras el sábado, con combustible de carrera.



2006/2007: La eliminación

Por fin se pudieron volver a dar más vueltas, pero por primera vez hubo un procedimiento de eliminación con tres segmentos de clasificación. A los aficionados les gustó, pero no fue perfecto, ya que al final de la carrera todavía tenías que usar la misma cantidad de combustible que tenías intención de llevar a la carrera.



2008/2009: Pequeño cambio

Se mantuvo la clasificación a tres parciales, pero ahora ya no se podía recargar combustible después de la Q3.



2010: Formato actual

Los repostajes en carrera pasaron a la historia, por lo que los pilotos pudieron volver a la pista en los entrenamientos finales con muy poco combustible y a tope.



2016: Experimento fallido

Para la temporada 2016, la Fórmula 1 introdujo un procedimiento de eliminación emocionante sobre el papel: el reloj corre y el piloto más lento es eliminado a intervalos regulares. En teoría, esto debía crear momentos de sorpresa. En la práctica, todo el mundo estaba fascinado por la vista del reloj en cuenta atrás, menos por lo que ocurría en la pista. Algunas escuderías enviaron a sus pilotos a la pista demasiado tarde y se expusieron así al ridículo.



El colmo del bochorno en el estreno del Campeonato del Mundo en Australia: a pocos minutos del final de la sesión de clasificación en Melbourne, teóricamente la fase más caliente de los entrenamientos finales de Fórmula 1, ahora debería tratarse de todo para los mejores pilotos de Gran Premio del mundo: ¿quién es el más rápido en Albert Park? Y entonces esto: nadie en la pista. Los aficionados sacudieron la cabeza con incredulidad ante lo que acababan de presenciar. Muchos maldijeron, con razón. La Fórmula 1 se había deshonrado una vez más hasta los huesos.



Los aficionados indignados exigieron que se les devolviera el dinero, los pilotos y los jefes de equipo se quejaron, y ¿qué hizo la dirección de la Fórmula 1 de la época? Hicieron que los pilotos compitieran de nuevo en Bahréin en un procedimiento de eliminación. El resultado no fue mejor, pero el enfado de los aficionados fue mayor. Resultado: Para la tercera ronda del Campeonato del Mundo de 2016 en China, la Fórmula 1 volvió al sistema probado y comprobado.



2021: Llega el sprint

En tres fines de semana de GP, se experimentó con un nuevo procedimiento: una primera sesión de entrenamientos libres el viernes, luego la clasificación (según el patrón familiar) para el sprint. El sábado, una segunda sesión de entrenamientos libres y, a continuación, la carrera corta sobre un tercio de la distancia del GP, es decir, 100 kilómetros. El orden del sprint determinó la parrilla de salida de la carrera del Campeonato del Mundo. La reacción de los aficionados fue controvertida. Sólo algunos de los sprints convencieron.



2022: Distribución diferente de los puntos

Cuando se introdujeron los sprints en 2021, sólo se otorgaban puntos a los tres primeros (3-2-1). Esto se cambió para 2022. Ahora, los ocho primeros recibirán puntos del Campeonato del Mundo, válidos para el Mundial de Pilotos y también en la Copa de Constructores (8-7-6-5-4-3-2-1). Domenicali esperaba que esto hiciera que los pilotos lucharan con más determinación.



2023: Se cambia el formato de los sprint

En 2023 habrá seis fines de semana al sprint: en Bakú, en el Red Bull Ring, en Spa-Francorchamps, en Qatar, en Texas y en Brasil. El formato se ha modificado ligeramente porque la segunda sesión de entrenamientos libres se había vuelto inútil: el viernes sólo habrá ahora una sesión de entrenamientos libres, después comenzará la clasificación para el Gran Premio del domingo. El sábado será todo al sprint, con la clasificación y horas después la carrera corta. La carrera del Campeonato del Mundo tendrá lugar el domingo como de costumbre.





