Carlos Sainz, Ferrari : proposition radicale pour le sprint

Le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, l'a affirmé à plusieurs reprises : "Nous devons être ouverts à tout en ce qui concerne le déroulement des week-ends de GP". L'histoire le montre : En particulier en ce qui concerne le format des qualifications, la catégorie reine a parfois fait fausse route.

Depuis 2021, nous assistons en Formule 1 à des week-ends dits de sprint, avec un déroulement différent et une course courte le samedi (à chaque fois un tiers de la distance normale de course). L'as de Ferrari Carlos Sainz s'est exprimé sur asTV sur la manière dont il aimerait pimenter ce format.

Le double vainqueur de GP déclare : "Pour le sprint, je placerais le peloton dans l'ordre inverse du classement du championnat du monde. Donc actuellement avec Max Verstappen à l'arrière, Charles Leclerc et moi devrions partir des 16e et 15e rangs, et Logan Sargeant et Kevin Magnussen s'élanceraient de la première ligne".

"Ce serait une situation de départ fabuleuse, car tous les fans seraient impatients de voir jusqu'où les pilotes de pointe pourraient s'avancer. Tout le peloton serait densifié".



GP-Training : beaucoup d'expériences

Le directeur général de la Formule 1, Stefano Domenicali, réfléchit à la manière de rendre un week-end de GP encore plus passionnant, au-delà de l'introduction des courses de sprint, qui seront au nombre de six en 2023 et 2024.



L'Italien a déclaré : "Nous avons l'obligation d'être ouverts à toutes les propositions". Mais l'histoire de la Formule 1 a montré à maintes reprises, en particulier en ce qui concerne le format des essais finaux, que les bonnes intentions peuvent être le contraire des bonnes.



Comment cela se passait-il autrefois ? L'histoire de la Formule 1 montre qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations, surtout au cours des 30 dernières années.



1950-1996 : les essais finaux fois deux

Avant la création de la Formule 1, les positions de départ étaient déjà tirées au sort. Mais avec le début du championnat du monde de Formule 1 en 1950, les choses ont changé : une séance d'entraînement décisive le vendredi, une autre le samedi. Étonnamment, cela n'a pas changé pendant 46 ans, même si de nombreuses nuances ont été apportées. On se souvient des pneus de qualification qui partaient à la poubelle après un tour rapide ; on n'a pas oublié non plus les brûleurs minute des moteurs turbo les plus puissants dans les années 1980, avec des valeurs dépassant les 1300 chevaux.



Face au maigre peloton actuel de 20 voitures, beaucoup se souviennent avec nostalgie de l'époque où une préqualification a dû être introduite à la fin des années 1980. Jusqu'à 39 voitures voulaient participer à un GP, c'est pourquoi les trente minutes d'entraînement brutales du vendredi matin étaient déjà passées au crible.



Inconvénient majeur du format utilisé depuis si longtemps : après un vendredi par beau temps, un samedi sous la pluie signifiait que les temps ne pouvaient plus être améliorés. Il fallait changer quelque chose.



1996-2002 : l'heure de vérité

Désormais, on cherchait l'homme de la pole position en seulement 60 minutes et avec un maximum de douze tours. Ce qui devait être un thriller se transforma en partie en formule de bâillement - souvent, les meilleurs pilotes attendaient la fin des qualifications pour entrer en piste, lorsque les voitures moins rapides avaient nettoyé la piste et que celle-ci se présentait dans son meilleur état. D'où un nouveau changement.



2003 : il ne peut y en avoir qu'une

La solution apparente au problème : chaque voiture entre en piste individuellement. Avantage de cette solution - les voitures de l'arrière passent à la télévision aussi longtemps que les voitures de pointe, les sponsors se réjouissaient. Vendredi, une heure a été consacrée à ce format, les pilotes se sont mis en piste dans l'ordre du classement du championnat du monde. Le samedi, la décision était prise, cette fois-ci avec le pilote le plus lent du vendredi en premier sur la piste, et le plus rapide en dernier. De plus, le samedi, les pilotes ont roulé avec la même quantité d'essence que celle utilisée pour la course. Inconvénient : les conditions météorologiques changeantes transformaient les qualifications en loterie.



2004 : tout le samedi

Les deux tours de piste ont été déplacés au samedi. Nouveau au début, en ligne avec l'arrivée de la course précédente. Les deux segments étaient désormais si proches que les tubes à fente ont commencé à rouler de manière tactique dans des conditions météorologiques changeantes. Par exemple, en se plantant délibérément dans la première partie pour pouvoir rouler au début de la seconde - parce que la pluie s'annonçait et qu'il serait désavantageux d'être en piste vers la fin de l'entraînement.



2005 : sortez vos calculettes !

D'où la solution : les temps des deux prestations individuelles ont été recalculés. Un tour le samedi matin avec peu de carburant, un tour le dimanche matin avec la quantité de carburant avec laquelle la course a été lancée. Personne n'aimait ce système, car le samedi était dévalorisé. Après six week-ends de GP, c'était fini. Pour les treize qualifications restantes, on ne roulait plus que le samedi, avec la quantité d'essence de course.



2006/2007 : L'élimination

Il était enfin possible d'effectuer davantage de tours, mais pour la première fois, il y avait une procédure d'élimination avec trois segments de qualification. Les fans ont trouvé cela très bien, mais ce n'était pas parfait - car il fallait toujours rouler à la fin avec la quantité d'essence qu'un pilote pensait emporter en course.



2008/2009 : petit changement

Le trio de qualification a été maintenu, mais il n'était plus possible de faire le plein de carburant après la Q3.



2010 : le format actuel

Le ravitaillement en carburant en course a été supprimé, ce qui a permis aux pilotes d'entrer en piste avec très peu d'essence lors des essais finaux et de s'en donner à cœur joie.



2016 : une expérience ratée

Pour la saison 2016, la Formule 1 a introduit une procédure d'élimination excitante sur le papier : le chronomètre tourne et le pilote le plus lent est éliminé à intervalles réguliers. En théorie, cela devait créer des moments de surprise. Dans la pratique, tout le monde était fasciné par la vue du compte à rebours de l'horloge, mais moins par ce qui se passait sur la piste. Certaines écuries ont envoyé leurs pilotes en retard sur la piste, s'exposant ainsi au ridicule.



Sommet de l'embarras lors de l'ouverture du championnat du monde en Australie : à quelques minutes de la fin des qualifications à Melbourne, théoriquement la phase la plus chaude des essais finaux de Formule 1, tout devait se jouer pour les meilleurs pilotes de Grand Prix du monde - qui sera l'homme le plus rapide dans le parc Albert ? Et là, personne sur la piste. Les fans secouaient la tête, incrédules face à ce qu'ils venaient de vivre. Beaucoup ont juré, à juste titre. La Formule 1 s'était une nouvelle fois ridiculisée jusqu'à l'os.



Les fans indignés réclamaient le remboursement de leur argent, les pilotes et les chefs d'équipe râlaient, et que faisait la direction de la Formule 1 de l'époque ? Elle a fait courir le peloton une nouvelle fois à Bahreïn, par élimination. Le résultat ne fut pas meilleur, mais la colère des fans fut plus grande. Résultat : pour la troisième manche du championnat du monde 2016 en Chine, la Formule 1 est revenue au système éprouvé.



2021 : le sprint est arrivé

Pendant trois week-ends de GP, un nouveau déroulement a été expérimenté - le vendredi, une première séance d'entraînement, puis les qualifications (selon un modèle connu) pour le sprint. Le samedi, un deuxième entraînement libre, puis la course courte sur un tiers de la distance du GP, soit 100 kilomètres. L'ordre du sprint a déterminé la grille de départ de la course de championnat du monde. La réaction des fans a été controversée. Seuls quelques sprints ont réussi à convaincre.



2022 : une autre répartition des points

Lors de l'introduction des sprints en 2021, seuls les trois premiers marquaient des points (3-2-1). Cela a été modifié pour 2022. Désormais, les huit premiers recevront des points pour le championnat du monde des pilotes et pour la coupe des constructeurs (8-7-6-5-4-3-2-1). Domenicali espérait ainsi que les pilotes se battraient avec plus de détermination.



2023 : Changement du format des sprints

En 2023, six week-ends de sprint seront organisés : à Bakou, sur le Red Bull Ring, à Spa-Francorchamps, au Qatar, au Texas et au Brésil. Le format a été légèrement modifié parce que la deuxième séance d'essais libres était devenue inutile : le vendredi, il n'y aura donc plus qu'une seule séance d'essais libres, suivie des qualifications pour le Grand Prix du dimanche. Le samedi est placé sous le signe du sprint, avec la qualification suivie quelques heures plus tard de la course courte. La course de championnat du monde aura lieu comme d'habitude le dimanche.





Les sprints de Formule 1 : Tous les vainqueurs

Silverstone 2021 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021 : Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

São Paulo 2021 : Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2022 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

São Paulo 2022 : George Russell (GB), Mercedes

Bakou 2023 : Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023 : Max Verstappen (NL), Red Bull Racing