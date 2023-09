Carlos Sainz, Ferrari: proposta radicale per la Sprint

L'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali ha più volte dichiarato: "Dobbiamo essere aperti a tutto in termini di programmazione dei weekend dei GP". La storia lo dimostra: Soprattutto per quanto riguarda il formato delle qualifiche, la classe regina si è trovata di volta in volta sulla strada sbagliata.

Dal 2021, abbiamo sperimentato i cosiddetti weekend sprint in Formula 1, con un programma diverso e una gara breve il sabato (un terzo della distanza normale della gara in ogni caso). L'asso della Ferrari, Carlos Sainz, ha parlato su asTV di come renderebbe più vivace il format.

Il due volte vincitore di un GP ha dichiarato: "Schiererei la squadra per lo sprint in ordine inverso rispetto alla classifica del Campionato del Mondo. Quindi, con Max Verstappen dietro, Charles Leclerc e io dovremmo partire dalla 16ª e 15ª posizione, mentre Logan Sargeant e Kevin Magnussen partirebbero dalla prima fila".

"Sarebbe una posizione di partenza favolosa, perché tutti i tifosi sarebbero entusiasti di vedere fino a che punto possono avanzare i piloti migliori. L'intero schieramento sarebbe condensato".



Prove del GP: tanti esperimenti

L'amministratore delegato della Formula 1 Stefano Domenicali sta pensando a come rendere un weekend di GP ancora più emozionante, al di là dell'introduzione delle gare sprint, che saranno sei nel 2023 e 2024.



L'italiano ha dichiarato: "Ci siamo impegnati ad essere aperti a tutte le proposte". Ma la storia della Formula 1 lo ha dimostrato più volte, soprattutto per quanto riguarda il formato della sessione di prove finali: le buone intenzioni possono essere l'opposto del bene.



Com'era il passato? La storia della Formula 1 dimostra che sono stati fatti molti esperimenti, soprattutto negli ultimi 30 anni.



1950-1996: Tempi delle prove finali due

Prima della nascita della Formula 1, le posizioni di partenza venivano estratte a sorte. Ma con l'inizio del Campionato mondiale di Formula 1 nel 1950, le cose cambiarono: una prova decisiva il venerdì, una il sabato. Sorprendentemente, questo non è cambiato per 46 anni, anche se ci sono state numerose sfumature. Ricordiamo le gomme da qualifica che finivano nel cestino dopo un giro veloce; indimenticabili anche i minuti di combustione dei motori turbo più potenti degli anni '80, con valori superiori ai 1300 CV.



Considerando l'esiguo schieramento odierno di 20 vetture, molti ripensano malinconicamente a quando, alla fine degli anni Ottanta, si dovettero introdurre le prequalifiche. Fino a 39 vetture volevano partecipare a un GP, quindi il vaglio veniva fatto già il venerdì mattina in trenta brutali minuti di prove.



Grande svantaggio del formato utilizzato per così tanto tempo: dopo un venerdì di bel tempo, un sabato di pioggia significava che i tempi non potevano più essere migliorati. Qualcosa doveva cambiare.



1996-2002: Il momento della verità

Da questo momento in poi, l'uomo della pole position si cercava in soli 60 minuti e con un massimo di dodici giri. Quello che doveva essere un thriller si trasformava a volte in una formula sbadiglio: spesso i migliori piloti aspettavano la fine delle qualifiche per scendere in pista, quando le auto meno veloci avevano pulito la pista e il tracciato era nelle sue condizioni migliori. Da qui, un altro cambiamento.



2003: ce ne può essere solo uno

La soluzione apparente al problema: ogni vettura scende in pista individualmente. Il vantaggio è che i piloti di riserva possono essere visti in TV per un tempo pari a quello delle vetture di punta e gli sponsor sono contenti. Il venerdì si è svolta un'ora in questo formato, i piloti sono partiti in ordine di classifica del Campionato del Mondo. Il sabato, la decisione è stata presa, questa volta con il più lento del venerdì come primo pilota in pista, con il più veloce alla fine. Inoltre, il sabato è stata utilizzata la stessa quantità di carburante della gara. Svantaggio: le mutevoli condizioni meteorologiche hanno reso le qualifiche una lotteria.



2004: Tutto al sabato

Le due gare a giro singolo sono state rinviate al sabato. Novità all'inizio, in linea con il rodaggio della gara precedente. I due segmenti erano ormai così ravvicinati che Schlitzohre iniziò a guidare in modo tattico a causa del tempo mutevole. Ad esempio, hanno deliberatamente sbagliato il primo segmento per poter correre all'inizio del secondo, perché stava arrivando la pioggia e sarebbe stato uno svantaggio essere in pista verso la fine delle prove.



2005: tirate fuori le calcolatrici!

Ecco la soluzione: i tempi delle due prestazioni individuali sono stati sommati di nuovo. Un giro il sabato mattina con poco carburante, un giro la domenica mattina con la stessa quantità di carburante utilizzata per la gara. Questo sistema non piaceva a nessuno, perché il sabato veniva svalutato. Dopo sei weekend di GP, era finita. Per le restanti tredici sessioni di qualifica, si disputarono solo gare al sabato, con carburante da gara.



2006/2007: L'eliminazione

Finalmente si poté tornare a percorrere più giri, ma per la prima volta si procedette a una procedura di eliminazione con tre segmenti di qualifica. I tifosi apprezzarono, ma non era perfetto, perché alla fine della gara si doveva ancora utilizzare la stessa quantità di carburante che si intendeva portare in gara.



2008/2009: Piccolo cambiamento

Le qualifiche sono rimaste in tre parti, ma ora il carburante non può più essere rabboccato dopo la Q3.



2010: Il formato di oggi

Il rifornimento in gara era un ricordo del passato, così i piloti potevano finalmente scendere in pista nelle prove finali con pochissimo carburante e lasciarsi andare a piacimento.



2016: esperimento non riuscito

Per la stagione 2016, la Formula 1 ha introdotto una procedura di eliminazione che sulla carta è entusiasmante: il tempo scorre e il pilota più lento viene eliminato a intervalli regolari. In teoria, questo avrebbe dovuto creare momenti di sorpresa. In pratica, tutti erano affascinati dalla vista dell'orologio che faceva il conto alla rovescia, meno da ciò che accadeva in pista. Alcune scuderie mandarono i loro piloti in pista troppo tardi, esponendosi così al ridicolo.



L'apice dell'imbarazzo all'apertura del Campionato del Mondo in Australia: a pochi minuti dalla fine delle qualifiche a Melbourne, teoricamente la fase più calda delle prove finali di Formula 1, ora dovrebbe essere tutto per i migliori piloti di Gran Premio del mondo - chi è l'uomo più veloce ad Albert Park? E poi questo: nessuno in pista. I tifosi hanno scosso la testa increduli per quello a cui avevano appena assistito. Molti imprecarono, giustamente. La Formula 1 aveva ancora una volta disonorato se stessa fino all'osso.



I tifosi indignati chiesero indietro i loro soldi, i piloti e i capi delle scuderie brontolarono e cosa fecero i dirigenti della Formula 1 dell'epoca? Fecero gareggiare nuovamente i piloti in Bahrain con una procedura a eliminazione. Il risultato non fu migliore, ma la rabbia dei tifosi fu maggiore. Risultato: per la terza prova del Campionato del mondo 2016 in Cina, la Formula 1 tornò al sistema collaudato.



2021: è arrivato lo sprint

In tre fine settimana di GP è stata sperimentata una nuova procedura: una prima sessione di prove libere il venerdì, poi le qualifiche (secondo lo schema già noto) per lo sprint. Il sabato una seconda sessione di prove libere, poi la gara breve su un terzo della distanza del GP, cioè 100 chilometri. L'ordine della volata determinava la griglia di partenza della gara del Campionato del Mondo. La reazione dei tifosi è stata controversa. Solo alcune volate sono state convincenti.



2022: diversa distribuzione dei punti

Quando gli sprint sono stati introdotti nel 2021, i punti venivano assegnati solo ai primi tre (3-2-1). La situazione è cambiata per il 2022. Ora, i primi otto riceveranno punti per il Campionato del Mondo, validi per il Campionato del Mondo Piloti e anche per la Coppa Costruttori (8-7-6-5-4-3-2-1). Domenicali sperava che questo avrebbe spinto i piloti a lottare con maggiore determinazione.



2023: Cambio del formato delle gare sprint

Nel 2023 ci saranno sei weekend sprint: a Baku, al Red Bull Ring, a Spa-Francorchamps, in Qatar, in Texas e in Brasile. Il formato è stato leggermente modificato perché la seconda sessione di prove libere era diventata inutile: il venerdì ci sarà ora una sola sessione di prove libere, poi inizieranno le qualifiche per il Gran Premio della domenica. Il sabato è all'insegna dello sprint, con le qualifiche e ore dopo la gara breve. La gara del Campionato del mondo si svolgerà poi come di consueto la domenica.





Formula 1 Sprint: Tutti i vincitori

Silverstone 2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

San Paolo 2021: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

San Paolo 2022: George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing