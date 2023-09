Carlos Sainz, Ferrari: Proposta radical para a Sprint

O diretor-geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali, tem afirmado repetidamente: "Temos de estar abertos a tudo em termos de programação dos fins-de-semana de GP". A história mostra-o: Especialmente em termos de formato de qualificação, a classe rainha tem estado no caminho errado de tempos em tempos.

Desde 2021, temos experimentado os chamados fins-de-semana de sprint na Fórmula 1, com um horário diferente e uma corrida curta no sábado (um terço da distância normal da corrida em cada caso). O ás da Ferrari, Carlos Sainz, falou na asTV sobre como ele apimentaria o formato.

O duas vezes vencedor de um GP diz: "Eu alinharia a equipa para o sprint na ordem inversa da classificação do Campeonato do Mundo. Assim, atualmente com Max Verstappen na retaguarda, Charles Leclerc e eu teríamos de partir do 16º e 15º lugares, e Logan Sargeant e Kevin Magnussen partiriam da primeira linha".

"Seria uma posição de partida fabulosa, porque todos os fãs ficariam entusiasmados por ver até onde os melhores pilotos podem avançar. Todo o pelotão seria condensado."



Treinos de GP: muitas experiências

O diretor-geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali, está a pensar em como tornar um fim de semana de GP ainda mais emocionante, para além da introdução das corridas de sprint, que serão seis em 2023 e 2024.



O italiano disse: "Temos o compromisso de estar abertos a todas as propostas". Mas a história da Fórmula 1 tem demonstrado repetidamente, especialmente quando se trata do formato da sessão final de treinos - boas intenções podem ser o oposto de boas.



Como é que era no passado? A história da Fórmula 1 mostra que foram feitas muitas experiências, especialmente nos últimos 30 anos.



1950-1996: tempos dos treinos finais dois

Antes da criação da Fórmula 1, as posições de partida eram definidas por sorteio. Mas com o início do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 1950, isso mudou: um treino decisivo na sexta-feira e outro no sábado. Surpreendentemente, isto não se alterou durante 46 anos, mesmo que tenha havido inúmeras nuances. Recordamos os pneus de qualificação que iam para o caixote do lixo após uma volta rápida; inesquecíveis também os queimadores de minutos dos motores turbo mais potentes dos anos 80, com valores superiores a 1300 cv.



Perante a atual escassa participação de 20 carros, muitos pensam com saudade na altura em que a pré-qualificação teve de ser introduzida no final da década de 1980. Até 39 carros queriam participar num GP, pelo que a seleção já era feita na sexta-feira de manhã, em trinta minutos brutais de treinos.



Grande desvantagem do formato utilizado durante tanto tempo: depois de uma sexta-feira com bom tempo, um sábado com chuva significava que os tempos já não podiam ser melhorados. Algo tinha de mudar.



1996-2002: O momento da verdade

A partir de agora, o homem da pole position era procurado em apenas 60 minutos e com um máximo de doze voltas. O que era suposto ser uma emoção por vezes transformava-se num bocejo de fórmula - muitas vezes os melhores pilotos esperavam até ao final da qualificação para entrar em pista, quando os carros menos rápidos já tinham limpado a pista e esta estava nas suas melhores condições. Por isso, outra mudança.



2003: Só pode haver um

A solução aparente para o problema: cada carro vai para a pista individualmente. Vantagem: os pilotos dos lugares de trás podem ser vistos na televisão durante o mesmo tempo que os carros de topo, os patrocinadores ficam satisfeitos. Na sexta-feira, houve uma hora neste formato, com os pilotos a partirem por ordem de classificação no Campeonato do Mundo. No sábado, a decisão foi tomada, desta vez com o mais lento de sexta-feira a ser o primeiro piloto em pista, com o mais rápido no final. Além disso, no sábado foi utilizada a mesma quantidade de combustível que na corrida. Desvantagem: As condições climatéricas variáveis tornaram a qualificação uma lotaria.



2004: Tudo no Sábado

As duas corridas de uma volta foram adiadas para sábado. Novo no início, em conformidade com a corrida anterior. Os dois segmentos estavam agora tão próximos um do outro que a Schlitzohre começou a conduzir de forma tática com a mudança do tempo. Por exemplo, a Schlitzohre fez de propósito o primeiro segmento para poder correr no início do segundo segmento - porque a chuva estava a chegar e seria uma desvantagem estar na pista no final dos treinos.



2005: Peguem nas vossas calculadoras!

Daí a solução: os tempos das duas actuações individuais foram novamente somados. Uma volta no sábado de manhã com pouco combustível, uma volta no domingo de manhã com a mesma quantidade de combustível que foi utilizada na corrida. Ninguém gostava deste sistema porque o sábado era desvalorizado. Após seis fins-de-semana de GP, acabou. Para as restantes treze sessões de qualificação, apenas se realizaram corridas no sábado, com combustível de corrida.



2006/2007: A eliminação

Finalmente, puderam ser dadas mais voltas, mas pela primeira vez houve um procedimento de eliminação com três segmentos de qualificação. Os adeptos gostaram, mas não foi perfeito - porque no final da corrida ainda era necessário utilizar a mesma quantidade de combustível que se pretendia levar para a corrida.



2008/2009: Pequenas alterações

A qualificação em três partes manteve-se, mas agora o combustível já não podia ser reabastecido após a Q3.



2010: Formato atual

O reabastecimento durante a corrida era coisa do passado, pelo que os pilotos podiam finalmente ir para a pista nos treinos finais com muito pouco combustível e deixar-se levar até ao fim.



2016: Experiência sem sucesso

Para a temporada de 2016, a Fórmula 1 introduziu um procedimento de eliminação que é emocionante no papel - o relógio corre e o piloto mais lento é eliminado em intervalos regulares. Em teoria, isto era suposto criar momentos de surpresa. Na prática, todos ficaram fascinados com a visão do relógio em contagem decrescente, menos com o que estava a acontecer na pista. Algumas equipas de corrida enviaram os seus pilotos para a pista demasiado tarde, expondo-se assim ao ridículo.



O auge do embaraço na abertura do Campeonato do Mundo na Austrália: alguns minutos antes do final da qualificação em Melbourne, teoricamente a fase mais quente dos treinos finais de Fórmula 1, agora deveria ser tudo para os melhores pilotos de Grande Prémio do mundo - quem é o homem mais rápido em Albert Park? E depois isto: ninguém na pista. Os adeptos abanaram a cabeça em sinal de incredulidade perante o que tinham acabado de testemunhar. Muitos praguejaram, com toda a razão. A Fórmula 1 tinha, mais uma vez, desonrado a si própria até ao tutano.



Os fãs indignados exigiram o seu dinheiro de volta, os pilotos e os chefes de equipa resmungaram, e o que fez a direção da Fórmula 1 da altura? Puseram os pilotos a competir novamente no Bahrain, num processo de eliminação. O resultado não foi melhor, mas a fúria dos fãs foi maior. Resultado: para a terceira ronda do Campeonato do Mundo de 2016, na China, a Fórmula 1 regressou ao sistema testado e comprovado.



2021: O sprint está aqui

Em três fins-de-semana de GP, foi experimentado um novo procedimento - uma primeira sessão de treinos livres na sexta-feira, depois a qualificação (de acordo com o padrão familiar) para o sprint. No sábado, um segundo treino livre e, em seguida, a corrida curta com um terço da distância do GP, ou seja, 100 quilómetros. A ordem do sprint determinou a grelha de partida para a corrida do Campeonato do Mundo. A reação dos adeptos foi controversa. Apenas alguns dos sprints foram convincentes.



2022: Diferente distribuição de pontos

Quando os sprints foram introduzidos em 2021, os pontos só foram atribuídos aos três primeiros (3-2-1). Esta situação foi alterada para 2022. Agora, os oito primeiros receberão pontos do Campeonato do Mundo, que são válidos para o Campeonato do Mundo de Pilotos e também para a Taça dos Construtores (8-7-6-5-4-3-2-1). Domenicali esperava que isso fizesse com que os pilotos lutassem com mais determinação.



2023: Alteração do formato dos sprints

Em 2023 haverá seis fins-de-semana de sprint - em Baku, no Red Bull Ring, em Spa-Francorchamps, no Qatar, no Texas e no Brasil. O formato foi ligeiramente alterado porque a segunda sessão de treinos livres se tornou inútil: na sexta-feira, haverá apenas uma sessão de treinos livres e, em seguida, terá início a qualificação para o Grande Prémio de domingo. No sábado, o objetivo é a corrida de velocidade, com a qualificação e, horas depois, a corrida curta. A corrida do Campeonato do Mundo realizar-se-á como habitualmente no domingo.





Fórmula 1 Sprints: Todos os vencedores

Silverstone 2021: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Monza 2021: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

São Paulo 2021: Valtteri Bottas (FIN), Mercedes

Imola 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Spielberg 2022: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

São Paulo 2022: George Russell (GB), Mercedes

Baku 2023: Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Spielberg 2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Francorchamps 2023: Max Verstappen (NL), Red Bull Racing