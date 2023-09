Oscar Piastri y la madre más guay de la Fórmula 1

Oscar Piastri lo lleva como un hombre. O mejor dicho: como un hijo. Como uno que tal vez esté secretamente un poco avergonzado de su madre. Pero Nicole Piastri no es eso en absoluto. Pertenece más bien a la categoría de madre guay. Sabe cómo funciona la red. Tiene sentido del humor.

Y combina ambas cosas de forma bastante divertida. No de forma molesta o desagradable, sino de forma directa. Y siempre con un guiño a su propio hijo.

Como el fin de semana pasado en Suzuka, cuando su hijo Oscar terminó tercero en su McLaren, el primer podio de su todavía joven carrera en la Fórmula 1.

"Buen trabajo hoy, Osc. ¿Significa esto que por fin puedo deshacerme de alguno de estos [trofeos]?", escribió en "X", adornada con una foto de antiguos trofeos. El post volvió a conquistar la red, y no por primera vez.

El sábado había formulado un jocoso rechazo a la invitación del CEO de McLaren, Zak Brown, a Japón. "Gracias por la amable oferta, Zak Brown, pero creo que es mejor que tenga mis ataques de pánico en casa. Sin embargo, planeo haber dominado el arte de la meditación a tiempo para la carrera de Las Vegas", escribió.

Mama Piastri siempre deja traslucir la ansiedad de la madre de un piloto de Fórmula Uno cuando postea. Repleto de ingenio y encanto. Como con la ampliación anticipada del contrato de McLaren con Oscar antes del GP de Japón: "¡¡¡Qué!!! ¿Así que ahora haremos esto otros tres años?".

Sobre la noticia de que Daniel Ricciardo vuelve a la F1 para AlphaTauri, escribió: "Me alegro de verdad por Daniel, pero ¿podemos pensar también en Grace Ricciardo (la madre de Daniel, ed.) que por fin pensó que podía relajarse?".

Y cuando Piastri Junior asistió al fin de semana de MotoGP en Silverstone en verano, se sentó en una moto de carreras y bromeó diciendo que cambiaba cuatro ruedas por dos. Nicole Piastri no tardó en intervenir, con humor por supuesto: "¡Ni hablar! ¡Bájate ya de la moto, Oscar Jack Piastri! Mi corazón apenas soporta ya Autosport".

Lleva meses entreteniendo a la realeza del automovilismo con mensajes como éste. Su base de fans en X no deja de crecer y ya cuenta con 35.000 seguidores.

En X, por ejemplo, reveló que la abuela Piastri ponía polvo de coco en la plastilina del pequeño Oscar "para que oliera mejor". En un post de McLaren con una foto de Oscar, escribió debajo: "¿Otra vez jugando con el autobronceador, Oscar?". Después de una sesión de clasificación, amonestó dirigiéndose a su hijo: "Gran trabajo Oscar. Pero la próxima vez haz tu tiempo rápido un poco antes para que no sea tan estresante".

Cuando un usuario sugirió que Óscar podría darle a su madre un regalo de cumpleaños anticipado en Bakú con puntos, ella contraatacó con un toque de costado: "Improbable. Todavía estoy esperando el collar de su último viaje a Bakú". Efectivamente, Óscar lo había anunciado en X en 2021.

Y cuando una bandera roja provocó una interrupción de la carrera en Zandvoort, el australiano escribió: "¡Ughhhh!", debido a la diferencia horaria. Terminemos la carrera, ¡control de carrera! Es la 1 de la madrugada aquí en Melbourne y me he apuntado a una clase de pilates por la mañana temprano".

Pues bien, la paciencia y la perseverancia están dando sus frutos. El piloto de 22 años suma ahora 57 puntos, completando una gran temporada como debutante. Ha demostrado con creces por qué McLaren lo quería tanto y lo sacó de su rival Alpine a bombo y platillo. Piastri tiene un gran potencial, que debería desplegar en los próximos años. Sus errores ya son limitados, y eso tras un año en el banquillo como sustituto de Alpine, después de haberse proclamado campeón en las categorías junior de Fórmula 3 y Fórmula 2.

Lo que también impresiona es que no se deja llevar por la presión que automáticamente vino con el cambio. Además de una marcada inteligencia para las carreras, también se caracteriza por su capacidad de autocrítica. Una buena mezcla para seguir desarrollándose con eficacia. Es un futuro campeón del mundo, dicen muchos expertos.

Sin duda, también su madre. Pero ella prefiere recogerlo en público. Con su permiso.

"¿Qué se supone que debo hacer? Es mi madre", dice el propio Piastri. "No, la verdad es que me parece muy bien que me tome un poco el pelo. Como mi madre, tiene todo el derecho a hacerlo".

Él lo soporta como un hijo.

GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5