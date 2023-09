Oscar Piastri et la maman la plus cool de la Formule 1

Oscar Piastri supporte cela comme un homme. Mieux : comme un fils. Comme quelqu'un dont la maman est peut-être secrètement un peu gênée. Mais Nicole Piastri ne l'est pas du tout. Elle appartient plutôt à la catégorie des mères cool. Elle sait comment fonctionne le réseau. Elle a de l'humour.

Et elle combine les deux de manière plutôt divertissante. Pas de manière envahissante ou désagréable, mais de manière pointue. Et toujours avec des clins d'œil à son propre fils.

Comme le week-end dernier à Suzuka, lorsque le fils Oscar a décroché la troisième place sur le podium au volant de sa McLaren, la première de sa jeune carrière en Formule 1.

"Bon travail aujourd'hui, Oscar. Cela signifie-t-il que je peux enfin me débarrasser de l'un de ces [trophées] ?", a-t-elle écrit sur "X", accompagné d'une photo d'anciens trophées. Le post a une fois de plus conquis la toile, et ce n'est pas la première fois.

Samedi, elle avait adressé un refus humoristique au CEO de McLaren, Zak Brown, en réponse à une invitation au Japon. "Merci pour cette gentille proposition, Zak Brown, mais je pense qu'il vaut mieux que je garde mes crises d'angoisse à la maison. Je prévois toutefois d'avoir maîtrisé l'art de la méditation à temps pour la course de Vegas", a-t-elle écrit.

Mama Piastri laisse toujours transparaître l'angoisse d'une mère de pilote de Formule 1 lorsqu'elle publie quelque chose. Emballée avec humour et charme. Comme lors de la prolongation anticipée du contrat de McLaren avec Oscar avant le GP du Japon : "Quoi ! On va donc faire ça trois ans de plus ??".

A l'annonce du retour de Daniel Ricciardo en Formule 1 pour AlphaTauri, elle a écrit : "Je suis sincèrement heureuse pour Daniel, mais pouvons-nous aussi penser à Grace Ricciardo (la mère de Daniel, ndlr) qui pensait enfin pouvoir se détendre" ?

Et lorsque Piastri Junior a assisté au week-end MotoGP de Silverstone cet été, il s'est assis sur une moto de course et a plaisanté en disant qu'il échangeait quatre roues contre deux. Nicole Piastri s'est interposée en un clin d'œil, avec humour bien sûr : "Pas question ! Descends de la moto tout de suite, Oscar Jack Piastri ! Mon cœur supporte déjà difficilement le sport automobile".

Cela fait des mois qu'elle divertit la classe reine du sport automobile avec des posts de ce genre. Sa communauté de fans sur X ne cesse de croître, elle compte aujourd'hui 35.000 followers.

Elle a ainsi révélé sur X que grand-mère Piastri avait incorporé de la poudre de noix de coco dans la pâte à modeler du petit Oscar, "pour que la masse sente meilleur". Sur un post McLaren avec une photo d'Oscar, elle écrit en dessous : "Encore joué avec l'autobronzant, Oscar ?" Après une séance de qualification, elle a averti, en s'adressant à son fils : "Super boulot, Oscar. Mais la prochaine fois, s'il te plaît, fais ton temps rapide un peu plus tôt pour que ce soit moins stressant".

Lorsqu'un internaute a suggéré qu'Oscar pourrait offrir à sa mère un cadeau d'anniversaire prématuré à Bakou en marquant des points, elle a répliqué avec une pique : "Peu probable. J'attends toujours le collier de son dernier voyage à Bakou". Oscar l'avait effectivement annoncé sur X en 2021.

Et lorsqu'à Zandvoort, un drapeau rouge a interrompu la course, l'Australienne a écrit, en raison du décalage horaire : "Ughhhhh ! Finissons la course, direction de course ! Il est 1 heure du matin ici à Melbourne et je suis inscrite à un cours de Pilates tôt le matin".

Eh bien, la patience et la persévérance finissent par payer. Le jeune homme de 22 ans compte désormais 57 points et réalise une saison solide en tant que rookie. Il prouve avec force pourquoi McLaren le voulait absolument et l'a attiré en fanfare loin de son rival Alpine. Piastri a beaucoup de potentiel, qui devrait se développer dans les années à venir. Ses erreurs sont déjà limitées, et ce après une année passée sur le banc de touche en tant que remplaçant d'Alpine, après avoir été champion dans les catégories de jeunes Formule 3 et Formule 2.

Ce qui est également impressionnant, c'est qu'il ne laisse pas transparaître la pression qu'a automatiquement entraînée ce changement théâtral. Il se distingue non seulement par son intelligence de la course, mais aussi par sa capacité d'autocritique. Un bon mélange pour un développement efficace. C'est un futur champion du monde, jugent de nombreux experts.

Sa maman aussi, certainement. Mais celle-ci préfère l'arrêter en public. Avec sa permission.

"Qu'est-ce que je peux faire ? C'est ma maman !", dit Piastri lui-même. "Non, pour être honnête, je trouve ça plutôt cool qu'elle se moque un peu de moi. En tant que ma mère, elle en a tout à fait le droit".

Il le supporte justement comme un fils.

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5