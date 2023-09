Oscar Piastri e la mamma più cool della Formula 1

Oscar Piastri lo sopporta come un uomo. O meglio: come un figlio. Come uno che forse è segretamente un po' imbarazzato da sua madre. Ma Nicole Piastri non è affatto così. Appartiene piuttosto alla categoria delle madri cool. Sa come funziona la rete. Ha il senso dell'umorismo.

E combina entrambe le cose in modo piuttosto divertente. Non in modo invadente o sgradevole, ma in modo mirato. E sempre con una strizzatina d'occhio al proprio figlio.

Come lo scorso fine settimana a Suzuka, quando il figlio Oscar è arrivato terzo con la sua McLaren, il primo podio della sua ancora giovane carriera in Formula 1.

"Ottimo lavoro oggi, Osc. Significa che posso finalmente sbarazzarmi di questi [trofei]?...", ha scritto su "X", corredato da una foto di antichi trofei. Il post ha nuovamente conquistato la rete, e non per la prima volta.

Sabato aveva formulato un umoristico rifiuto all'invito in Giappone dell'amministratore delegato della McLaren Zak Brown. "Grazie per la gentile offerta, Zak Brown, ma credo sia meglio che i miei attacchi di panico li abbia a casa. Comunque, conto di padroneggiare l'arte della meditazione in tempo per la gara di Las Vegas", ha scritto.

Mamma Piastri lascia sempre trasparire l'ansia di una madre di un pilota di Formula Uno quando posta. Con arguzia e fascino. Come nel caso del prolungamento anticipato del contratto della McLaren con Oscar prima del GP del Giappone: "Cosa!!! Quindi adesso lo facciamo per altri tre anni?".

Alla notizia del ritorno di Daniel Ricciardo in F1 per AlphaTauri, ha scritto: "Sono sinceramente felice per Daniel, ma possiamo anche pensare a Grace Ricciardo (la madre di Daniel, ndr) che finalmente ha pensato di potersi rilassare?".

E quando Piastri Junior ha partecipato al weekend del MotoGP a Silverstone in estate, si è seduto su una moto da corsa e ha scherzato sul fatto che stava scambiando le quattro ruote con le due. Nicole Piastri è intervenuta prontamente, ovviamente con umorismo: "Non è possibile! Scendi subito dalla moto, Oscar Jack Piastri! Il mio cuore sopporta già a malapena Autosport".

Sono mesi che intrattiene i reali del motorsport con post come questo. La sua base di fan su X è in costante crescita e ora conta 35.000 follower.

Su X, ad esempio, ha rivelato che nonna Piastri metteva polvere di cocco nella creta da modellare del piccolo Oscar "per rendere la creta più profumata". Su un post della McLaren con una foto di Oscar, ha scritto sotto: "Stai ancora giocando con l'autoabbronzante, Oscar?". Dopo una sessione di qualifiche, rivolgendosi al figlio ha ammonito: "Ottimo lavoro Oscar. Ma la prossima volta fai il tuo tempo veloce un po' prima, così non è così stressante".

Quando un utente ha suggerito che Oscar avrebbe potuto fare un regalo di compleanno anticipato alla madre a Baku con dei punti, la donna ha risposto con una frecciatina: "Improbabile. Sto ancora aspettando la collana del suo ultimo viaggio a Baku". Oscar aveva infatti annunciato che su X nel 2021.

E quando una bandiera rossa ha causato un'interruzione della gara a Zandvoort, l'australiano ha scritto: "Ughhhh!" a causa del fuso orario. Finiamo la gara, controllo gara! È l'una di notte qui a Melbourne e mi sono iscritto a una lezione di pilates di prima mattina".

Ebbene, la pazienza e la perseveranza stanno dando i loro frutti. Il ventiduenne si trova ora a 57 punti, completando una stagione eccellente come rookie. Dimostra in modo inequivocabile perché la McLaren lo ha voluto fortemente e lo ha strappato alla rivale Alpine con grande clamore. Piastri ha un grande potenziale, che dovrebbe svilupparsi nei prossimi anni. I suoi errori sono già limitati, e questo dopo un anno trascorso in panchina come sostituto di Alpine, dopo essere diventato in precedenza campione nelle classi giovanili di Formula 3 e Formula 2.

Ciò che impressiona è anche il fatto che non lascia trasparire la pressione che si è automaticamente creata con il passaggio di testimone. Oltre a una spiccata intelligenza agonistica, si distingue anche per la capacità di autocritica. Un buon mix per un ulteriore sviluppo efficiente. Secondo molti esperti, è un futuro campione del mondo.

Sicuramente anche sua madre. Ma lei preferisce prenderlo in braccio in pubblico. Con il suo permesso.

"Cosa dovrei fare? È mia madre!", dice lo stesso Piastri. "No, a dire il vero penso che sia molto bello che mi prenda un po' in giro. Essendo mia madre, ha tutto il diritto di farlo".

Lui lo sopporta come un figlio.

GP del Giappone, circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5