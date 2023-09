Oscar Piastri e a mãe mais fixe da Fórmula 1

Oscar Piastri suporta-o como um homem. Ou melhor: como um filho. Como alguém que talvez esteja secretamente um pouco envergonhado pela sua mãe. Mas Nicole Piastri não é nada disso. Ela pertence mais à categoria das mães fixes. Sabe como funciona a Internet. Tem sentido de humor.

E combina ambos de uma forma bastante divertida. Não de forma intrusiva ou desagradável, mas de forma incisiva. E sempre com uma piada sobre o seu próprio filho.

Como no passado fim de semana em Suzuka, quando o filho Oscar terminou em terceiro lugar no seu McLaren, o primeiro pódio da sua ainda jovem carreira na Fórmula 1.

"Bom trabalho hoje, Osc. Será que isto significa que posso finalmente livrar-me destes [troféus]?...", escreveu ela no "X", adornado com uma fotografia de troféus antigos. O post conquistou mais uma vez a rede, e não pela primeira vez.

No sábado, ela havia formulado uma rejeição bem-humorada ao convite do CEO da McLaren, Zak Brown, para ir ao Japão. "Obrigada pela gentil oferta, Zak Brown, mas acho que é melhor ter os meus ataques de pânico em casa. No entanto, tenciono dominar a arte da meditação a tempo da corrida de Las Vegas", escreveu.

A Mamã Piastri deixa sempre transparecer a ansiedade de mãe de um piloto de Fórmula 1 nos seus posts. Cheia de humor e charme. Como no caso da prorrogação antecipada do contrato da McLaren com Oscar antes do GP do Japão: "O quê!!! Então vamos fazer isto por mais três anos???"

Sobre a notícia do regresso de Daniel Ricciardo à F1 pela AlphaTauri, escreveu: "Estou verdadeiramente feliz pelo Daniel, mas podemos também pensar na Grace Ricciardo (mãe do Daniel, ed.) que finalmente pensou que podia relaxar?"

E quando Piastri Junior participou no fim de semana de MotoGP em Silverstone, no verão, sentou-se numa bicicleta de corrida e brincou que estava a trocar as quatro rodas por duas. Nicole Piastri interveio rapidamente, com humor, claro: "Nem pensar! Sai já da bicicleta, Oscar Jack Piastri! O meu coração já mal aguenta o Autosport".

Há meses que Nicole Piastri entretém a realeza dos desportos motorizados com posts como este. A sua base de fãs no X está a crescer de forma constante, contando agora com 35.000 seguidores.

No X, por exemplo, ela revelou que a avó Piastri colocava pó de coco na massa de modelar do pequeno Oscar "para que a massa cheirasse melhor". Num post da McLaren com uma foto do Oscar, ela escreveu por baixo: "A brincar com o autobronzeador outra vez, Óscar?" Depois de uma sessão de qualificação, ela admoestou, dirigindo-se ao filho: "Bom trabalho, Óscar. Mas da próxima vez, por favor, faz o teu tempo rápido um pouco mais cedo para não ser tão stressante".

Quando um utilizador sugeriu que o Óscar poderia dar à mãe um presente de aniversário antecipado em Baku, com pontos, ela respondeu com um toque lateral: "Improvável. Ainda estou à espera do colar da sua última viagem a Baku". Oscar tinha de facto anunciado isso no X em 2021.

E quando uma bandeira vermelha causou uma interrupção da corrida em Zandvoort, o australiano escreveu: "Ughhhh!" devido à diferença horária. Vamos terminar a corrida, controlo de corrida! É uma da manhã aqui em Melbourne e eu inscrevi-me numa aula de pilates de manhã cedo".

Bem, a paciência e a perseverança estão a dar frutos. O jovem de 22 anos tem agora 57 pontos, completando uma forte temporada como estreante. Ele prova enfaticamente por que a McLaren o queria tanto e o atraiu da rival Alpine com muita fanfarra. Piastri tem muito potencial, que deve realmente se desenvolver nos próximos anos. Os seus erros já são limitados, e isto depois de um ano no banco como substituto da Alpine, após ter sido campeão nas categorias júnior da Fórmula 3 e da Fórmula 2.

O que também é impressionante é que ele não deixa transparecer a pressão que veio automaticamente com a mudança. Para além de uma inteligência de corrida acentuada, caracteriza-se também pela capacidade de autocrítica. Uma boa combinação para um desenvolvimento eficaz. É um futuro campeão do mundo, dizem muitos especialistas.

Certamente também a sua mãe. Mas ela prefere ir buscá-lo em público. Com a sua autorização.

"O que é que eu devo fazer? Ela é a minha mãe!", diz o próprio Piastri. "Não, para ser sincero, acho muito fixe que ela esteja a brincar um pouco comigo. Como minha mãe, ela tem todo o direito de o fazer".

Ele aguenta-o como um filho.

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5