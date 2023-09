Impiego del simulatore: quando tornerà Ricciardo?

Daniel Ricciardo ha già saltato quattro gare dopo essersi rotto la mano e viene sostituito da Liam Lawson in AlphaTauri. Quando tornerà l'australiano?

Daniel Ricciardo è frustrato. La rimonta di AlphaTauri era appena iniziata, la connessione tra la macchina e lui stava migliorando sempre di più, quando è caduto a Zandvoort e si è rotto un metacarpo a sinistra.

Risultato: una pausa obbligatoria per l'australiano, che ora ha saltato un totale di quattro gare. Al suo posto c'è Liam Lawson, che sta facendo registrare ottime prestazioni. Una cosa è chiara: Quando Ricciardo sarà di nuovo in forma, tornerà in Alfa-Tauri.

Ma quando avverrà? Questa rimane una domanda aperta. Inizialmente si era detto che l'obiettivo era la gara in Qatar dell'8 ottobre, ma recentemente i responsabili non si sono impegnati su una data.

Ricciardo ha rivelato a "Perth Now" che la sua riabilitazione "continua a progredire". In questi giorni siederà in un simulatore, ha annunciato.

"Questo è un po' il mio primo tentativo per vedere a che punto sono, in modo da poter prendere una decisione da lì", ha detto il 34enne.

"Voglio assolutamente tornare a correre...". ", ha detto Ricciardo, esitando, "nelle prossime settimane. Questo è il piano". Probabilmente ne saprà di più dopo questo fine settimana, ha detto Ricciardo.

Jonathan Eddolls, ingegnere capo di AlphaTauri, aveva già rivelato nel paddock di Suzuka che l'otto volte vincitore del GP sarebbe stato al simulatore prima di tornare: "Abbiamo in programma un'altra sessione al simulatore prima del ritorno, perché non c'è alcun motivo da parte sua o nostra di rimandarlo in pista prima del tempo. La cosa peggiore sarebbe se tornasse prima che tutto sia guarito correttamente, il che potrebbe causare problemi".

"Il simulatore è un buon strumento per vedere come se la cava al volante con lo stress di una missione. Penso che la decisione finale sarà probabilmente presa da lui piuttosto che da noi", ha spiegato Eddolls. "Lui sa meglio di chiunque altro com'è il suo recupero e il dolore alla mano. Di sicuro non gli metteremo pressione perché al momento abbiamo tre ottimi piloti".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5