Utilização do simulador: Quando é que Ricciardo regressa?

Daniel Ricciardo está frustrado. O regresso à AlphaTauri estava a começar, a ligação entre o carro e ele estava cada vez melhor, quando se despistou em Zandvoort e partiu um metacarpo do lado esquerdo.

Resultado: uma paragem obrigatória para o australiano, que já falhou um total de quatro corridas. É substituído por Liam Lawson, que está a mostrar bons desempenhos. Uma coisa é certa: Assim que Ricciardo estiver em forma novamente, ele retornará à AlphaTauri.

Mas quando é que isso vai acontecer? Essa é uma questão em aberto. Inicialmente, foi dito que a corrida no Qatar em 8 de outubro era o alvo, mas mais recentemente os responsáveis não se comprometeram com uma data.

Ricciardo revelou ao "Perth Now" que a sua reabilitação "continua a progredir". Ele vai sentar-se num simulador nestes dias, anunciou.

"Esta é a minha primeira tentativa de ver em que ponto estou para poder tomar uma decisão a partir daí", disse o piloto de 34 anos.

"Definitivamente, quero estar de volta ao ... ", disse Ricciardo, hesitando: "Nas próximas semanas. Esse é o plano". Ele provavelmente saberá mais depois deste fim de semana, disse Ricciardo.

Jonathan Eddolls, engenheiro-chefe de corrida da AlphaTauri, já havia revelado no paddock de Suzuka que o oito vezes vencedor do GP estaria no simulador antes de retornar: "Temos outra sessão de simulador planejada antes do retorno, porque não há razão da parte dele ou da nossa para mandá-lo de volta à pista prematuramente. O pior seria se ele regressasse antes de tudo estar bem curado, o que poderia causar problemas".

"O simulador é uma boa ferramenta para ver como ele lida ao volante com o stress de uma missão. Penso que a decisão final será provavelmente tomada por ele e não por nós", explicou Eddolls. "Ele sabe melhor do que ninguém como é a sua recuperação e as dores que sente na mão. Nós definitivamente não vamos colocar qualquer pressão sobre ele porque temos três bons pilotos no momento."

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5