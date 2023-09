Chandhok emociona con una anécdota sobre Schumacher

Karun Chandhok pilotó once carreras de Fórmula 1 para HRT y Lotus en 2010 y 2011. Ahora revela una conmovedora anécdota sobre la leyenda Michael Schumacher.

Como piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher era considerado tenaz y reservado. Pero sobre todo sus compañeros saben que el siete veces campeón era diferente. Como Karun Chandhok, por ejemplo, que celebró su debut en la Fórmula 1 en 2010.

En aquel momento, Schumacher era el centro de atención porque regresaba a la máxima categoría del automovilismo con Mercedes. Pero Schumacher se tomó su tiempo con el recién llegado, como relata Chandhok.

"Cuando hice mi primera carrera en Bahréin en 2010, el jueves, día de los medios de comunicación, Michael fue el primer piloto en saludarme y decirme: 'Bienvenido a la Fórmula Uno'", dijo el piloto de 39 años a OLBG.

"Luego charló durante cinco minutos, me preguntó por mi pasado y de dónde era y me deseó suerte para la temporada. No tuvo que hacerlo", continuó Chandhok.

"Esa fue la carrera en la que hizo su gran regreso con Mercedes y en ese momento era la mayor estrella, más grande que Lewis Hamilton o Fernando Alonso, era la mayor estrella que tenía el deporte e hizo su gran regreso", narró Chandhok. "Yo no era nadie, él no necesitaba eso y siempre lo aprecié, el hecho de que se tomara cinco minutos para hacerme sentir bienvenido en el deporte", continuó Chandhok.

Su conclusión: "Era un gran tipo y un piloto fantástico. Tenía ese carisma. Cuando entrabas en una habitación, podías sentir su carisma y el tremendo carisma que poseía y no podías ignorarlo. Hay muy pocos atletas en la historia del deporte que tengan eso".

