Chandhok touche avec une anecdote sur Schumacher

Karun Chandhok a participé à onze courses de Formule 1 en 2010 et 2011 pour HRT et Lotus. Il révèle aujourd'hui une anecdote touchante sur la légende Michael Schumacher.

En tant que pilote de Formule 1, Michael Schumacher avait la réputation d'être acharné et renfermé. Mais ce sont surtout ses compagnons de route qui savent que le septuple champion était différent. Comme par exemple Karun Chandhok, qui a fait ses débuts en Formule 1 en 2010.

A l'époque, Schumacher était sous les feux de la rampe parce qu'il revenait dans la catégorie reine du sport automobile avec Mercedes. Mais Schumacher a pris le temps de s'occuper du nouveau, comme le rapporte Chandhok.

"Lorsque j'ai couru ma première course à Bahreïn en 2010, le jeudi, le jour des médias, Michael a été le premier pilote à me saluer et à me dire : 'Bienvenue en Formule 1'", a déclaré l'homme de 39 ans à OLBG.

"Il a ensuite bavardé pendant cinq minutes, s'est enquis de mon passé et de mes origines et m'a souhaité bonne chance pour ma saison. Il n'avait pas besoin de faire ça", a poursuivi Chandhok.

"C'est la course où il a fait son grand retour avec Mercedes, et à ce moment-là, il était la plus grande star, plus grand que Lewis Hamilton ou Fernando Alonso, il était la plus grande star que le sport avait, et il a fait son grand retour", a encore raconté Chandhok : "Je n'étais personne, il n'avait pas besoin de ça, et j'ai toujours apprécié cela, le fait qu'il prenne cinq minutes pour que je me sente le bienvenu dans le sport", a poursuivi Chandhok.

Il conclut : "C'était un type formidable et un pilote fantastique. Il avait ce charisme. Quand on entrait dans une pièce, on sentait le charisme et l'énorme rayonnement qu'il possédait et qu'on ne pouvait pas ignorer. Il y a très peu d'athlètes dans l'histoire du sport qui ont cela".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5