Chandhok tocca con un aneddoto su Schumacher

Come pilota di Formula 1, Michael Schumacher era considerato ostinato e riservato. Ma soprattutto i suoi compagni sanno che il sette volte campione era diverso. Come Karun Chandhok, ad esempio, che ha festeggiato il suo debutto in Formula 1 nel 2010.

All'epoca, Schumacher era al centro dell'attenzione perché stava tornando nella classe regina del motorsport con la Mercedes. Ma Schumacher ha preso tempo con il nuovo arrivato, come racconta Chandhok.

"Quando ho fatto la mia prima gara in Bahrain nel 2010, il giovedì, giorno dei media, Michael è stato il primo pilota a salutarmi e a dirmi: 'Benvenuto in Formula Uno'", ha detto il 39enne a OLBG.

"Poi ha chiacchierato per cinque minuti, mi ha chiesto del mio passato e da dove venivo e mi ha augurato buona fortuna per la mia stagione. Non era necessario che lo facesse", ha proseguito Chandhok.

"Quella è stata la gara in cui ha fatto il suo grande ritorno con la Mercedes e all'epoca era la più grande star, più grande di Lewis Hamilton o Fernando Alonso, era la più grande star di questo sport e ha fatto il suo grande ritorno", ha raccontato ancora Chandhok, "Io non ero nessuno, non ne aveva bisogno e l'ho sempre apprezzato, il fatto che si sia preso cinque minuti per farmi sentire il benvenuto in questo sport", ha continuato Chandhok.

La sua conclusione: "Era un grande uomo e un pilota fantastico. Aveva quel carisma. Quando entravi in una stanza, potevi sentire il suo carisma e l'enorme carisma che possedeva e non potevi ignorarlo. Ci sono pochissimi atleti nella storia dello sport che hanno questa caratteristica".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5