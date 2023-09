Chandhok conta uma anedota sobre Schumacher

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Como piloto de Fórmula 1, Michael Schumacher era considerado obstinado e reservado. Mas os seus companheiros, em particular, sabem que o sete vezes campeão era diferente. Como Karun Chandhok, por exemplo, que celebrou a sua estreia na Fórmula 1 em 2010.

Nessa altura, Schumacher era o centro das atenções porque estava de regresso à categoria máxima do desporto automóvel com a Mercedes. Mas Schumacher levou o seu tempo com o recém-chegado, como relata Chandhok.

"Quando fiz a minha primeira corrida no Bahrein em 2010, na quinta-feira, dia da imprensa, Michael foi o primeiro piloto a cumprimentar-me e a dizer: 'Bem-vindo à Fórmula 1'", disse o piloto de 39 anos ao OLBG.

"Depois, conversou durante cinco minutos, perguntou sobre o meu passado e de onde eu era e desejou-me sorte para a minha época. Ele não precisava de ter feito isso", continuou Chandhok.

"Foi nessa corrida que ele fez o seu grande regresso à Mercedes e, nessa altura, era a maior estrela, mais do que Lewis Hamilton ou Fernando Alonso, era a maior estrela que o desporto tinha e fez o seu grande regresso", contou ainda Chandhok. "Eu não era ninguém, ele não precisava disso e eu sempre apreciei isso, o facto de ele ter tirado cinco minutos para me fazer sentir bem-vindo ao desporto", continuou Chandhok.

A sua conclusão: "Ele era um tipo fantástico e um piloto fantástico. Ele tinha esse carisma. Quando entrávamos numa sala, sentíamos o seu carisma e o enorme carisma que possuía e não o podíamos ignorar. Há muito poucos atletas na história do desporto que têm isso."

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5