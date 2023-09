Mick Schumacher dans les voitures de sport ? "Loin de la fenêtre"

Ces dernières semaines, Mick Schumacher n'avait pas perdu l'espoir de voir la place de Logan Sargeant se libérer chez Williams, car le rookie a de gros problèmes et produit beaucoup de ferraille.

Mais le directeur de l'équipe, James Vowles, vient de préciser : "Lorsque nous avons engagé Logan, nous étions prêts à investir dans sa carrière, et cela n'a pas changé. Comme Williams, il est en voyage. Ce n'est que si nous arrivions à la conclusion qu'il n'y a plus de progrès à faire que nous chercherions une alternative. Nous sommes loin de ce point".

Resterait pour Schumacher le plan B, qui pourrait être WEC. Schumacher pourrait rejoindre Alpine dans le programme des voitures de sport. Le patron de l'équipe Alpine, Bruno Famin, a récemment confirmé des discussions.

Les avis divergent parmi les experts quant à savoir si le WEC est une bonne alternative pour Schumacher.

"Je ne sais pas si c'est la bonne voie", a déclaré la légende Hans-Joachim Stuck sur Eurosport : "S'il ne reste pas en Formule 1 et ne court pas pour une équipe, il en sera exclu. C'est une décision difficile à prendre. Il faut attendre de voir où il ira", a ajouté Stuck.

Selon Stuck, le pilote d'essai Schumacher est "entre de bonnes mains chez Mercedes, où il a une bonne chance. Mais s'il en sort soudainement, il n'est plus à la fenêtre". Le chef de l'équipe Mercedes, Toto Wolff, avait tout de même laissé entendre que Schumacher pourrait rester pilote de réserve. Pour autant qu'il y ait un accord avec Alpine.

"C'était la même chose pour moi à l'époque. Après avoir quitté la Formule 1 en 1979, je suis passé chez Porsche et c'est là que j'ai remporté mes plus grands succès avec les championnats du monde d'endurance", explique Stuck. En 1986 et 1987, Stuck a gagné au Mans aux côtés du Britannique Derek Bell et de l'Américain Al Holbert.

"Mais à l'époque, contrairement à Schumacher, j'étais un peu plus âgé", a souligné Stuck. "C'est évidemment très différent. La direction que prend maintenant sa carrière, il n'y a vraiment que lui qui peut la décider".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5