Mick Schumacher in auto sportiva? "Lontano dal finestrino

Qual è il futuro di Mick Schumacher? Il 24enne potrebbe passare al Campionato del Mondo per Auto Sportive. Per Hans-Joachim Stuck, la strada è sbagliata.

Nelle ultime settimane Mick Schumacher non aveva perso la speranza che il posto di Logan Sargeant alla Williams potesse essere vacante, perché il rookie ha grossi problemi e produce molti scarti.

Ma il boss del team James Vowles ha chiarito: "Quando abbiamo ingaggiato Logan, eravamo pronti a investire nella sua carriera e questo non è cambiato. Come Williams, anche lui è in viaggio. Solo se fossimo arrivati alla conclusione che non c'erano più progressi avremmo cercato un'alternativa. Siamo lontani da questo punto".

Questo lascerebbe a Schumacher il piano B, che potrebbe essere il WEC. Schumacher potrebbe unirsi ad Alpine nel programma di auto sportive. Il capo del team Alpine Bruno Famin ha recentemente confermato i colloqui.

I pareri degli esperti divergono sul fatto che il WEC sia una buona alternativa per Schumacher.

"Non so se sia la strada giusta da percorrere", ha dichiarato la leggenda Hans-Joachim Stuck a Eurosport: "Se non rimane in Formula 1 e non guida per una squadra, è fuori da lì. È una decisione difficile. Dovremo aspettare e vedere dove andrà a finire", ha detto Stuck.

Secondo Stuck, il collaudatore Schumacher è "in buone mani alla Mercedes, ha buone possibilità. Ma se ora se ne va all'improvviso, allora è fuori dalla finestra". Almeno il team boss della Mercedes, Toto Wolff, aveva lasciato intendere che Schumacher avrebbe potuto rimanere come pilota di riserva. A patto che ci sia un accordo con Alpine.

"Per me è stato lo stesso all'epoca. Dopo aver lasciato la Formula 1 nel 1979, sono passato alla Porsche e lì ho ottenuto i miei più grandi successi nel Campionato del Mondo Endurance", ha dichiarato Stuck. Nel 1986 e nel 1987, Stuck ha vinto a Le Mans insieme al britannico Derek Bell e all'americano Al Holbert.

"Ma all'epoca ero un po' più vecchio, a differenza di Schumacher", ha sottolineato Stuck. "Naturalmente si tratta di qualcosa di completamente diverso. La direzione che prenderà la sua carriera ora spetta a lui deciderla".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5