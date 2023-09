Mick Schumacher no carro desportivo? "Longe da janela

Nas últimas semanas, Mick Schumacher não tinha perdido a esperança de que o lugar de Logan Sargeant na Williams pudesse ficar vago, porque o estreante tem grandes problemas e produz muita sucata.

Mas o chefe de equipa James Vowles esclareceu agora: "Quando contratámos o Logan, estávamos preparados para investir na sua carreira e isso não mudou. Como Williams, ele está numa jornada. Só se chegássemos à conclusão de que não havia mais progresso é que procuraríamos uma alternativa. Estamos longe desse ponto".

Isso deixaria Schumacher com o Plano B, que poderia ser o WEC. Schumacher poderia juntar-se à Alpine no programa de carros desportivos. O chefe de equipa da Alpine, Bruno Famin, confirmou recentemente as conversações.

As opiniões dos especialistas divergem quanto ao facto de o WEC ser uma boa alternativa para Schumacher.

"Não sei se esse é o caminho certo", disse o lendário Hans-Joachim Stuck ao Eurosport: "Se ele não ficar na Fórmula 1 e pilotar para uma equipa, ele está fora. É uma decisão difícil. Teremos que esperar para ver onde ele vai parar", disse Stuck.

De acordo com Stuck, o piloto de testes Schumacher está "em boas mãos na Mercedes, ele tem uma boa chance lá. Mas se ele sair de repente agora, então ele está fora da janela". Pelo menos, o chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, deu a entender que Schumacher poderia continuar a ser um piloto de reserva. Desde que haja um acordo com a Alpine.

"Foi o mesmo comigo na altura. Depois de ter deixado a Fórmula 1 em 1979, mudei para a Porsche e aí alcancei os meus maiores êxitos no Campeonato do Mundo de Resistência", disse Stuck. Em 1986 e 1987, Stuck venceu em Le Mans ao lado do britânico Derek Bell e do americano Al Holbert.

"Mas eu era um pouco mais velho na altura, ao contrário de Schumacher", sublinhou Stuck. "É claro que isso é algo completamente diferente. O rumo que a carreira dele vai tomar agora é ele que tem de decidir."

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5