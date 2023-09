Palmer critique sévèrement Pérez : "Perte des capacités de course ?

Sergio Pérez a pris une troisième claque contre son coéquipier Max Verstappen lors de sa troisième année chez Red Bull Racing. Cette fois-ci, avec 177 points de retard sur le Néerlandais, il se fait littéralement démolir par le double champion.

Et ce dans la même voiture, avec les mêmes conditions techniques. Une véritable débâcle. Une défaite évidente, parfois même embarrassante, comme récemment au Japon. Avec des erreurs et des ratés inexplicables, qui laissent même les experts perplexes.

L'ex-pilote Jolyon Palmer s'ajoute à la longue liste des critiques. Et se montre clair dans sa chronique sur formula1.com. "A Singapour, il a mis Tsunoda hors course dès le premier tour, puis a tiré Albon hors des points plus tard, ce qui s'est soldé par une pénalité de cinq secondes qui n'a pas affecté sa position, alors que deux petites équipes ont été privées d'une grande opportunité [de marquer des points]", écrit Palmer.

"De toute évidence, Checo n'apprécie pas autant les caractéristiques de la Red Bull RB19 que son coéquipier - un problème qui semble s'aggraver pour le Mexicain après son solide début d'année 2023", a écrit Palmer. "En ce moment, nous avons quelques courses où ses capacités de course sont complètement absentes, et cela crée de l'excitation".

Selon lui, le triste spectacle s'est répété au Japon. "Il a envoyé sa voiture à l'arrière de Kevin Magnussen et a fait tourner le pilote Haas sans nécessité".

"Un mouvement sans doute dû à sa frustration de se retrouver coincé plus longtemps que prévu dans la voiture la plus rapide derrière celle qui était la plus lente dimanche, alors qu'il tentait désespérément de regagner un peu de terrain. Mais c'était aussi une action totalement désespérée de la part d'un pilote qui a manifestement perdu ses capacités de course", a déclaré Palmer.

GP du Japon, Circuit de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5