Palmer critica duramente Pérez: ha perso l'abilità nelle corse?

Sergio Pérez ha recentemente vissuto una gara da dimenticare in Giappone: tutto è andato storto per il messicano. L'ex pilota Jolyon Palmer si unisce ora alla lunga schiera di critici.

Al suo terzo anno con la Red Bull Racing, Sergio Pérez ha subito la terza sconfitta per mano del suo compagno di squadra Max Verstappen. Questa volta, con un deficit attuale di 177 punti rispetto all'olandese, è stato letteralmente smantellato dal due volte campione.

E tutto questo con la stessa macchina, con le stesse condizioni tecniche. Una debacle. Una debacle evidente, a volte persino imbarazzante, come di recente in Giappone. Con errori inspiegabili e cadute che hanno lasciato perplessi anche gli esperti.

L'ex pilota Jolyon Palmer si unisce ora alla lunga schiera di critici. Ed è chiaro nella sua rubrica su formula1.com. "A Singapore ha tolto Tsunoda dalla gara al primo giro e poi ha sparato ad Albon fuori dai punti più tardi, causando una penalità di cinque secondi che non ha influito sulla sua posizione, mentre due squadre più piccole sono state derubate di una grande opportunità [di segnare punti]", ha scritto Palmer.

"È evidente che Checo non sta apprezzando le caratteristiche della Red Bull RB19 quanto il suo compagno di squadra, un problema che sembra peggiorare per il messicano dopo il suo ottimo inizio nel 2023", ha scritto Palmer. "Al momento abbiamo un paio di gare in cui la sua abilità di gara è completamente assente e questo sta causando agitazione".

In Giappone, ha detto, il triste spettacolo si è ripetuto. "Ha colpito con la sua auto il posteriore di Kevin Magnussen e ha mandato in testacoda il pilota della Haas senza che ce ne fosse bisogno".

"È stata una mossa dovuta senza dubbio alla sua frustrazione per essere rimasto bloccato nella vettura più veloce dietro a quella più lenta della domenica per più tempo di quanto pensasse, mentre cercava disperatamente di recuperare terreno. Ma è stata anche una mossa del tutto inutile da parte di un pilota che ha evidentemente perso la sua capacità di correre", ha detto Palmer.

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5