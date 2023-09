Palmer critica duramente Pérez: Perdeu as capacidades de corrida?

No seu terceiro ano na Red Bull Racing, Sergio Pérez sofreu a terceira derrota às mãos do seu companheiro de equipa Max Verstappen. Desta vez, com um défice atual de 177 pontos para o holandês, foi literalmente desmantelado pelo bicampeão.

E tudo isso no mesmo carro, com as mesmas condições técnicas. Um fracasso. Um claro, às vezes até constrangedor, como recentemente no Japão. Com erros inexplicáveis e lapsos que deixaram até os especialistas perplexos.

O ex-piloto Jolyon Palmer junta-se agora à longa lista de críticos. E é claro em sua coluna no site formula1.com. "Em Singapura, tirou Tsunoda da corrida logo na primeira volta e, mais tarde, tirou Albon dos pontos, o que resultou numa penalização de cinco segundos que não afectou a sua posição, enquanto duas equipas mais pequenas foram privadas de uma grande oportunidade [de marcar pontos]", escreveu Palmer.

"Claramente, Checo não está a desfrutar das características do Red Bull RB19 tanto quanto o seu colega de equipa - um problema que parece estar a piorar para o mexicano depois do seu forte início em 2023", escreveu Palmer. "Neste momento, temos algumas corridas em que a sua capacidade de corrida é completamente inexistente e isso está a causar excitação."

No Japão, disse ele, o triste espetáculo repetiu-se. "Ele bateu com o carro na traseira de Kevin Magnussen e fez o piloto da Haas rodar sem necessidade".

"Foi uma manobra que se deveu, sem dúvida, à sua frustração por ter ficado preso no carro mais rápido atrás do carro mais lento no domingo durante mais tempo do que pensava, enquanto tentava desesperadamente recuperar algum terreno. Mas foi também uma manobra completamente fútil de um piloto que obviamente perdeu a sua capacidade de corrida", disse Palmer.

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5