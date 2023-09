Ecclestone tire à boulets rouges sur les créateurs de la F1 : "C'était fou".

Bernie Ecclestone était autrefois l'homme fort de la Formule 1. Entre-temps, Liberty Media a pris le relais et les Américains font beaucoup de choses différemment, ils ont beaucoup transformé et réorganisé. Cela ne plaît pas à de nombreux traditionalistes.

Comme par exemple Ecclestone. Il n'aime pas trop les spectacles d'introduction comme ceux du GP de Miami.

"Ce qui s'est passé à Miami - la façon dont ils l'ont fait était folle, ils ont essayé d'être américains au lieu - comme je l'ai fait - de montrer la Formule 1 pure, telle qu'elle était, et non telle qu'elle pourrait être", a déclaré Ecclestone au Daily Mail.

"Peut-être ont-ils tout à fait raison, peut-être avais-je tort d'essayer de faire en sorte que cela ressemble davantage à la Formule 1. Je regarde chaque entraînement et chaque course et je me dis : 'Mon Dieu, est-ce que nous essayons de montrer la Formule 1 ou est-ce que nous essayons de montrer d'autres choses?'", a déclaré Ecclestone.

Ce qui ne plaît pas non plus à l'ancien zampano, c'est la focalisation de la Formule 1 sur le géant du streaming Netflix. Mot-clé : "Drive To Survive".

Selon Ecclestone, Netflix exerce une emprise "un peu" trop forte sur les responsables de la F1 : "Netflix est dans le business du divertissement, aussi longtemps que cela leur convient. Ils ne sont pas comme nos anciens diffuseurs, qui étaient avec nous pour toujours".

Ecclestone n'est pas non plus tendre avec le calendrier. L'année prochaine, 24 courses seront organisées - un record. "Mon opinion est que 18 courses sont suffisantes. Nous en avions 20 à l'époque et j'ai souvent pensé que c'était un peu trop", explique Ecclestone. Selon lui, il faut aussi penser aux équipes et au bien-être des collaborateurs : "Bientôt, ils devront embaucher du personnel en double. Avec 22 ou 23 courses, il y aura trop de divorces. C'est une question de quand".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5