Ecclestone si scaglia contro i costruttori di F1: "Una follia".

Bernie Ecclestone era l'uomo forte della Formula 1. Nel frattempo è subentrata Liberty Media e gli americani stanno facendo molte cose in modo diverso, hanno stravolto e riorganizzato molte cose. A molti tradizionalisti questo non piace.

Come Ecclestone, ad esempio. Non può fare molto con spettacoli introduttivi come quello del GP di Miami, per esempio.

"Quello di Miami - il modo in cui l'hanno fatto è stato folle, hanno cercato di essere americani invece di - come ho fatto io - mostrare la Formula Uno pura come era, non come potrebbe essere", ha detto Ecclestone al Daily Mail.

"Forse hanno assolutamente ragione, forse ho sbagliato nel cercare di farla assomigliare di più alla Formula Uno. Guardo ogni allenamento e ogni gara e penso: 'Mio Dio, stiamo cercando di mostrare la Formula Uno o stiamo cercando di mostrare altre cose?

Quello che non piace all'ex Zampano è anche l'attenzione della Formula 1 per il gigante dello streaming Netflix. Parola d'ordine: "sopravvivere".

Secondo Ecclestone, Netflix ha una presa "un po'" troppo forte sui responsabili della F1: "Netflix è nel business dell'intrattenimento finché gli conviene. Non sono come le nostre vecchie emittenti che erano con noi da sempre".

Ecclestone non ha una buona parola da dire nemmeno sul calendario. L'anno prossimo ci saranno 24 gare, un record. "La mia opinione è che 18 gare siano sufficienti. All'epoca ne avevamo 20 e spesso pensavo che fossero un po' troppe", ha detto Ecclestone. Ha aggiunto che bisogna pensare anche alle squadre e al benessere del personale: "Presto dovranno assumere il doppio del personale. Con 22 o 23 gare, ci saranno troppi divorzi. È una questione di tempi".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5