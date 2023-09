Ecclestone dispara contra os criadores da F1: "Foi uma loucura"

Bernie Ecclestone era o homem forte da Fórmula 1. Entretanto, a Liberty Media assumiu o controlo e os americanos estão a fazer muitas coisas de forma diferente, viraram muitas coisas do avesso e reorganizaram-nas. Muitos tradicionalistas não gostam disso.

Como Ecclestone, por exemplo. Ele não pode fazer muito com espectáculos de apresentação como o do GP de Miami, por exemplo.

"O de Miami - a forma como o fizeram foi uma loucura, tentaram ser americanos em vez de - como eu fiz - mostrar a Fórmula 1 pura como ela era, não como poderia ser", disse Ecclestone ao Daily Mail.

"Talvez eles tenham toda a razão, talvez eu estivesse errado ao tentar que fosse mais como a Fórmula Um. Olho para cada treino e para cada corrida e penso: 'Meu Deus, estamos a tentar mostrar a Fórmula 1 ou estamos a tentar mostrar outras coisas?

O que o antigo Zampano também não gosta é do facto de a Fórmula 1 se concentrar no gigante do streaming Netflix. Palavra-chave: "Drive To Survive".

A Netflix tem um controlo "um pouco" excessivo sobre os responsáveis pela F1, diz Ecclestone: "A Netflix está no negócio do entretenimento enquanto lhes convém. Não são como as nossas antigas emissoras que estiveram connosco para sempre".

Ecclestone também não tem uma boa palavra a dizer sobre o calendário. Haverá 24 corridas no próximo ano - um recorde. "A minha opinião é que 18 corridas são suficientes. Na altura tínhamos 20 e muitas vezes pensei que era um pouco demais", disse Ecclestone. E acrescentou que é preciso pensar também nas equipas e no bem-estar do pessoal: "Em breve terão de contratar o dobro do pessoal. Com 22 ou 23 corridas, haverá demasiados divórcios. É uma questão de saber quando".

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5