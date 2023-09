Incidenti in F1: anche i piloti più esperti causano incidenti costosi

Chi sarà il più grande pilota di incidenti nel 2023? Indovinare il vincitore non dovrebbe essere difficile. Tuttavia, ci sono alcune sorprese nel gruppo di testa.

Per Mick Schumacher sono stati un criterio di esclusione alla Haas: incidenti costosi. Secondo il boss del team Günther Steiner, Schumacher aveva prodotto un po' troppi rottami costosi nel 2022, motivo per cui la scuderia statunitense non ha prolungato il suo contratto.

Schumacher è un pilota sostitutivo per la Mercedes nel 2023, ma altri si stanno schiantando e stanno causando costose riparazioni per molti team. Come il debuttante Logan Sargeant della Williams, ad esempio, che si aggiudica senza sorpresa il primo posto. Ma ci sono anche sorprese nel gruppo di testa.

L'utente di Reddit basspro23chevy si è preso la briga di compilare l'inglorioso elenco.

20° Max Verstappen (Red Bull Racing): 220.000 dollari USA

19° Fernando Alonso (Aston Martin): 350.000 dollari USA

18° Lewis Hamilton (Mercedes): 525.000 dollari USA

17° Valtteri Bottas (Alfa Romeo): 575.000 DOLLARI USA

16° Lando Norris (McLaren): 620.000 dollari USA

15° George Russell (Mercedes): 670.000 dollari USA

14° Kevin Magnussen (Haas): 867.000 dollari USA

13° Nico Hülkenberg (Haas): 915.000 dollari USA

12° Nyck de Vries/Daniel Ricciardo/Liam Lawson (Alfa Tauri): 1.180.000 dollari USA

11° Guanyu Zhou (Alfa Romeo): 1.207.000 DOLLARI USA

10° Yuki Tsunoda (Alfa Tauri): 1.255.000 dollari USA

9° Esteban Ocon (Alpine): 1.522.000 dollari USA

8° Charles Leclerc (Ferrari): 1.539.000 dollari USA

7° Carlos Sainz (Ferrari): 1.587.000 dollari USA

6° Oscar Piastri (McLaren): 1.634.000 dollari USA

5° Alexander Albon (Williams): 1.849.000 dollari USA

4° Pierre Gasly (Alpine): 2.201.000 dollari USA

3° Sergio Perez (Red Bull): 2.459.000 dollari USA

2° Lance Stroll (Aston Martin): 2.609.000 dollari USA

1° Logan Sargeant (Williams): 3.906.000 dollari USA