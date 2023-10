Como Vettel una vez: Jordan para Lawson como sustituto de Pérez

Liam Lawson ha llegado a la Fórmula 1 y lo está haciendo bien como sustituto de Daniel Ricciardo. Ya puntuó en Singapur y, más recientemente, en Japón se quedó a las puertas de la undécima plaza con su AlfaTauri.

Pero el neozelandés hace tiempo que llamó la atención de los expertos, de quienes está recibiendo muchos elogios. "Lawson terminó undécimo -y sigue haciéndolo- en un coche que se suponía que no tenía que estar ahí, sumó puntos en Singapur, y ha estado ahí todo el tiempo", declaró el ex jefe de equipo Eddie Jordan al podcast Formula For Success.

Jordan está a favor de que Lawson tenga una oportunidad en la Fórmula Uno, en Red Bull Racing, como sustituto de Sergio Pérez. Lawson está además señalado como sustituto de RBR y AlphaTauri en 2024.

"Lawson merece una oportunidad en la Fórmula Uno, sólo se puede ganar el título con un piloto. Y yo, si sustituyes a Checo [Pérez], lo cambiaría por un piloto absolutamente nuevo que tenga un gran futuro".

Jordan piensa en Sebastian Vettel, que dio el salto a la Fórmula Uno con Toro Rosso en 2008 y luego se fue a Red Bull Racing.

"Lawson tiene esa capacidad. Creo que debería acabar en Red Bull el año que viene o el siguiente", dijo Jordan, que instó al equipo de Milton Keynes a "darle a Lawson la oportunidad", ya que tenía potencial para ser como Vettel. "Pongan a Lawson en el coche. Aprovechad esa oportunidad porque tenéis la posibilidad de crear otro Vettel", subrayó Jordan.

"Es muy difícil ver cómo Daniel [Ricciardo] lo va a hacer..... Pero no pierdas a Lawson, creo que es muy bueno".

