Comme Vettel autrefois : Jordan pour Lawson en remplacement de Pérez

Liam Lawson est le remplaçant de Red Bull Racing et d'AlphaTauri en 2024. Eddie Jordan est clair : Lawson doit faire comme Sebastian Vettel.

Liam Lawson est arrivé en Formule 1. Le nouveau venu s'en sort bien en tant que remplaçant de Daniel Ricciardo. Il a déjà marqué des points à Singapour et, dernièrement, au Japon, il a manqué de peu de se classer onzième au volant de son AlphaTauri.

Mais le Néo-Zélandais a depuis longtemps attiré l'attention des experts, qui ne tarissent pas d'éloges à son égard. "Lawson a terminé 11e - et il continue de le faire - dans une voiture qui n'était pas censée être là, il a marqué des points à Singapour, et il est tout le temps là", a déclaré l'ancien chef d'équipe Eddie Jordan dans le podcast Formula For Success.

Jordan est favorable à ce que Lawson ait une chance en Formule 1, et ce chez Red Bull Racing, en remplacement de Sergio Pérez. Pour 2024, Lawson continue d'être prévu comme remplaçant chez RBR et AlphaTauri.

"Lawson mérite une chance en Formule 1, on ne peut gagner le titre qu'avec un seul pilote. Et je pense que si l'on remplace Checo [Perez], je l'échangerais contre un pilote absolument nouveau, qui a vraiment un grand avenir".

Jordan repense à Sebastian Vettel, qui a fait le saut en Formule 1 en 2008 avec Toro Rosso avant de rejoindre Red Bull Racing.

"Lawson a cette capacité. Je pense qu'il devrait atterrir chez Red Bull soit l'année prochaine, soit l'année d'après", a déclaré Jordan, qui a demandé à l'équipe de Milton Keynes de "donner sa chance" à Lawson, car il a le potentiel pour être exactement comme Vettel. "Mettez Lawson dans la voiture. Saisissez cette chance, car vous avez la possibilité de créer un autre Vettel", a souligné Jordan.

"C'est vraiment difficile de voir comment Daniel [Ricciardo] peut y arriver... Mais ne perdez surtout pas Lawson, je pense qu'il est vraiment bon".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5