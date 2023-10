Come Vettel una volta: Jordan per Lawson come sostituto di Pérez

Liam Lawson è il sostituto di Red Bull Racing e AlphaTauri per il 2024. Eddie Jordan lo dice chiaramente: Lawson dovrebbe fare come Sebastian Vettel.

Liam Lawson è arrivato in Formula 1 e sta facendo bene come sostituto di Daniel Ricciardo. Ha già conquistato punti a Singapore e, più recentemente, in Giappone ha mancato di poco l'undicesimo posto con la sua AlphaTauri.

Ma il neozelandese ha già da tempo attirato l'attenzione degli esperti, che lo stanno elogiando. "Lawson ha chiuso all'undicesimo posto - e continua a farlo - con un'auto che non avrebbe dovuto essere lì, ha ottenuto punti a Singapore ed è stato sempre presente", ha detto l'ex boss del team Eddie Jordan al podcast Formula For Success.

Jordan è favorevole a dare a Lawson una possibilità in Formula Uno, alla Red Bull Racing, come sostituto di Sergio Pérez. Lawson è inoltre indicato come sostituto di RBR e AlphaTauri nel 2024.

"Lawson merita una chance in Formula Uno, si può vincere il titolo con un solo pilota. E io, se sostituite Checo [Perez], lo scambierei con un pilota assolutamente nuovo che ha un futuro davvero grande".

Jordan ripensa a Sebastian Vettel, che ha fatto il salto in Formula Uno con la Toro Rosso nel 2008 e poi è passato alla Red Bull Racing.

"Lawson ha questa capacità. Penso che dovrebbe finire alla Red Bull l'anno prossimo o quello successivo", ha detto Jordan, che ha esortato il team di Milton Keynes a "dare a Lawson una possibilità", perché ha il potenziale per diventare proprio come Vettel. "Mettete Lawson in macchina. Cogliete l'occasione perché avete la possibilità di creare un altro Vettel", ha sottolineato Jordan.

È davvero difficile capire come Daniel [Ricciardo] riuscirà a farlo", ha detto Jordan. Ma non perdete Lawson, credo che sia davvero bravo".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5