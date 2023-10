Como Vettel em tempos: Jordan para Lawson como substituto de Pérez

por Andreas Reiners - Automatic translation from German

Liam Lawson chegou à Fórmula 1 e está a sair-se bem como substituto de Daniel Ricciardo. Já marcou pontos em Singapura e, mais recentemente, no Japão, falhou por pouco o décimo primeiro lugar com o seu AlphaTauri.

Mas o neozelandês há muito que atraiu a atenção dos especialistas, de quem está a receber muitos elogios. "Lawson terminou em 11º - e ele continua a fazê-lo - num carro que não era suposto estar lá, marcou pontos em Singapura, e esteve sempre lá", disse o antigo chefe de equipa Eddie Jordan ao podcast Formula For Success.

Jordan é a favor de que Lawson tenha uma oportunidade na Fórmula 1 - na Red Bull Racing, como substituto de Sergio Pérez. Lawson é ainda apontado como um substituto para a RBR e a AlphaTauri em 2024.

"Lawson merece uma oportunidade na Fórmula 1, só se pode ganhar o título com um piloto. E eu, se substituísse o Checo [Perez], trocava-o por um piloto absolutamente novo que tem um futuro realmente grande."

Jordan pensa em Sebastian Vettel, que deu o salto para a Fórmula 1 com a Toro Rosso em 2008 e depois foi para a Red Bull Racing.

"Lawson tem essa capacidade. Acho que ele deve acabar na Red Bull no próximo ano ou no ano seguinte", disse Jordan, que pediu à equipa de Milton Keynes para "dar a Lawson a oportunidade", pois ele tinha o potencial para ser como Vettel. "Ponham Lawson no carro. Aproveitem essa oportunidade porque têm a possibilidade de criar outro Vettel", sublinhou Jordan.

"É muito difícil ver como Daniel [Ricciardo] vai fazer isso.... Mas não percam Lawson, acho que ele é muito bom."

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5