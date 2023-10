La dura Escuela Marko: "Increíbles oportunidades"

En Red Bull Racing se aplica el principio de rendimiento, Helmut Marko es considerado duro como una roca. Los ex pilotos comentan un programa que no gusta a todos.

Christian Klien lo resume básicamente así: "Te puede gustar o no. Al final, hay que decir que a Red Bull le ha funcionado, tal y como lo hacen". El austriaco pasó por la escuela de Red Bull, famosa pero también infame.

Principalmente por el asesor de automovilismo Helmut Marko, conocido por no tener remilgos con los pilotos. El ejemplo más reciente es Nyck de Vries, que tuvo que dejar AlphaTauri durante la presente temporada. Ahora bien, el holandés no era un alumno clásico de RB, pero incluso los suyos experimentan el principio de rendimiento, que a veces es doloroso.

El éxito da la razón a Marko, actualmente la escudería domina la Fórmula 1, ya ha celebrado el título de Constructores, y probablemente dará otro subidón a Max Verstappen en Qatar el próximo fin de semana. Por tercera vez consecutiva.

Verstappen es el mejor ejemplo de un joven piloto de éxito, pero el holandés también es un ejemplo extremo con su temprano comienzo y ascenso.

Tres ex pilotos hablan con formula1.com sobre el programa junior de Red Bull Racing.

Vitantonio Liuzzi: "Todos sabemos cuánto tiempo, esfuerzo y dinero se necesita para convertirse en un piloto de Fórmula Uno y no sé si alguna vez habría llegado a la Fórmula Uno sin Red Bull. Es muy importante para un piloto contar con el apoyo de una empresa como Red Bull porque realmente te dan alas. Por supuesto, los resultados tienen que llegar, y a veces Red Bull tiene fama de ser, digamos, dura en sus decisiones, ¡especialmente el Dr. Marko! Pero dan a las jóvenes generaciones oportunidades increíbles".

Christian Klien: "Para mí, el Junior Team ha sido muy importante. He tenido una relación muy estrecha con Red Bull desde mis tiempos de karting, y Didi Mateschitz me regaló mi primer casco. Diría que es un poco más duro que otros programas porque ese es el estilo de Helmut, es un tipo duro en ese sentido. Al fin y al cabo, Helmut sólo busca un piloto especial cada 10 años, como Sebastian o Max ahora. Estoy seguro de que eso es muy duro para muchos pilotos, y yo también lo sentí".

"Por otro lado, hay que decir que muchos pilotos tienen una oportunidad. Si te traen a través de las categorías inferiores, F4, F3, F2, cerca de la Fórmula 1 y a veces simplemente no funciona porque no hay espacio o no eres lo suficientemente talentoso al cien por cien en su opinión, entonces todavía tienes muchas oportunidades en tu carrera. Al fin y al cabo, hay que decir que a Red Bull le ha funcionado como lo ha hecho. Te puede gustar o no. Aunque sea muy duro y difícil, al fin y al cabo es un negocio leal".

David Coulthard: "Sé que hay críticas al programa. La gente dice: 'Acaban de echar a los pilotos'. Lo que yo diría a eso, y no lo digo con la gorra de Red Bull puesta, es que cuando llega una oportunidad, hay que aprovecharla. Y si la industria en su conjunto siente que han sido engañados, díganme un piloto que haya salido del sistema de Red Bull y luego haya llegado a lo más alto en Ferrari, Mercedes o quien sea. Eso no ha ocurrido. Carlos Sainz decidió seguir adelante y eso le ha hecho mucho bien, pero a otros que han salido, nadie los ha recogido".

GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5