La dure école de Marko : "des possibilités incroyables".

Christian Klien résume en substance la situation : "On peut aimer ou ne pas aimer. En fin de compte, il faut dire que cela a fonctionné pour Red Bull, comme ils le font". L'Autrichien est passé par l'école Red Bull, qui est célèbre mais aussi tristement célèbre.

Notamment à cause du conseiller en sport automobile Helmut Marko, connu pour ne pas être tendre avec les pilotes. L'exemple le plus récent est celui de Nyck de Vries, qui a dû quitter AlphaTauri en cours de saison. Le Néerlandais n'était pas un élève classique de RB, mais même les siens font l'expérience du principe de performance, qui est parfois douloureux.

Le succès donne raison à Marko, l'écurie domine actuellement la Formule 1, a déjà fêté le titre des constructeurs et va sans doute de nouveau exalter Max Verstappen au Qatar le week-end prochain. Pour la troisième fois consécutive.

Verstappen est l'exemple type d'un travail de jeunesse réussi, mais le Néerlandais est aussi un exemple extrême avec ses débuts et son ascension précoces.

Trois anciens pilotes parlent du programme junior de Red Bull Racing sur formula1.com.

Vitantonio Liuzzi : "Nous savons tous combien de temps, d'efforts et d'argent il faut pour devenir un pilote de Formule 1, et je ne sais pas si j'aurais jamais réussi à entrer en Formule 1 sans Red Bull. C'est tellement important pour un pilote d'être soutenu par une entreprise comme Red Bull, car ils vous donnent vraiment des ailes. Bien sûr, les résultats doivent venir, et parfois Red Bull est connu pour être, disons, dur dans ses décisions - surtout le Dr. Marko ! Mais ils donnent à la jeune génération des opportunités incroyables".

Christian Klien : "Pour moi, la Junior Team a été très importante. J'avais déjà une relation très étroite avec Red Bull depuis mes jours de karting, et j'ai reçu mon premier casque de Didi Mateschitz. Je dirais que c'est un peu plus dur que les autres programmes, car c'est le style d'Helmut, c'est un dur à cuire dans ce domaine. En fin de compte, Helmut ne cherche que tous les dix ans un pilote particulier, comme Sebastian ou Max maintenant. C'est certainement très dur pour de nombreux pilotes, et je l'ai ressenti".

"D'un autre côté, il faut dire que beaucoup de pilotes ont une chance. S'ils te font passer par les catégories de jeunes, F4, F3, F2, pour te rapprocher de la Formule 1 et que parfois ça ne marche tout simplement pas parce qu'il n'y a pas de place ou qu'ils estiment que tu n'es pas assez talentueux à cent pour cent, tu as encore beaucoup de possibilités dans ta carrière. En fin de compte, il faut dire que cela a fonctionné pour Red Bull, de la manière dont ils le font. On peut aimer ou ne pas aimer. Même si c'est très dur et difficile, c'est finalement une entreprise loyale".

David Coulthard : "Je sais qu'il y a des critiques sur le programme. Les gens disent : 'Ils ont simplement mis des pilotes à la porte'. Ce que je dirais à ce sujet - et ce n'est pas du tout avec un chapeau Red Bull sur la tête - c'est qu'une opportunité arrive, on vous donne une chance de la saisir. Et si l'industrie dans son ensemble a le sentiment d'avoir été flouée, alors citez-moi un pilote qui est sorti du système de Red Bull et qui a ensuite atteint les sommets chez Ferrari, Mercedes ou qui que ce soit. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Carlos Sainz a décidé de passer à autre chose et cela lui a fait beaucoup de bien, mais d'autres qui ont été lâchés, personne ne les a accueillis".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5