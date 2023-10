La dura scuola di Marko: "Opportunità incredibili

Alla Red Bull Racing vige il principio della performance, Helmut Marko è considerato un osso duro. Gli ex piloti commentano un programma che non a tutti piace.

Christian Klien ha riassunto la situazione: "Può piacere o meno. Alla fine della giornata, bisogna dire che per la Red Bull ha funzionato, il modo in cui lo fanno". L'austriaco ha frequentato la scuola Red Bull, famosa ma anche famigerata.

Soprattutto a causa del consulente per il motorsport Helmut Marko, noto per non essere schizzinoso con i piloti. L'esempio più recente è Nyck de Vries, che ha dovuto lasciare l'AlphaTauri durante la stagione in corso. Ora, l'olandese non era un classico allievo della RB, ma anche i suoi stessi collaboratori sperimentano il principio della performance, che a volte è doloroso.

Il successo dà ragione a Marko, attualmente la scuderia domina la Formula 1, ha già festeggiato il titolo Costruttori e probabilmente darà a Max Verstappen un'altra carica in Qatar il prossimo fine settimana. Per la terza volta di fila.

Verstappen è il primo esempio di giovane pilota di successo, ma l'olandese è anche un esempio estremo con il suo inizio precoce e la sua ascesa.

Tre ex piloti parlano a formula1.com del programma junior della Red Bull Racing.

Vitantonio Liuzzi: "Sappiamo tutti quanto tempo, impegno e denaro ci vogliono per diventare un pilota di Formula Uno e non so se sarei mai arrivato in Formula Uno senza la Red Bull. È molto importante per un pilota essere supportato da un'azienda come la Red Bull, perché ti mette le ali. Certo, i risultati devono arrivare e a volte la Red Bull è nota per essere, diciamo così, severa nelle sue decisioni - soprattutto il dottor Marko! Ma danno alle giovani generazioni opportunità incredibili".

Christian Klien: "Per me lo Junior Team è stato molto importante. Ho avuto un rapporto molto stretto con la Red Bull fin dai tempi del go-kart, e il mio primo casco mi è stato consegnato da Didi Mateschitz. Direi che è un po' più duro di altri programmi, perché questo è lo stile di Helmut, che è un duro da questo punto di vista. In fin dei conti, Helmut è alla ricerca di un pilota speciale ogni 10 anni, come Sebastian o Max. Sono sicuro che sia molto difficile per molti piloti, e lo penso anch'io".

"D'altra parte, bisogna dire che molti piloti hanno una possibilità. Se ti portano nelle categorie giovanili, F4, F3, F2, vicino alla Formula 1 e a volte non funziona perché non c'è spazio o non sei abbastanza talentuoso secondo loro, allora hai ancora molte opportunità nella tua carriera. Alla fine della giornata, bisogna dire che il modo in cui la Red Bull opera ha funzionato. Può piacere o meno. Anche se è molto duro e difficile, alla fine si tratta di un business leale".

David Coulthard: "So che ci sono critiche al programma. La gente dice: 'Hanno solo buttato fuori i piloti'. Quello che vorrei dire - e non lo dico con il cappello della Red Bull - è che quando arriva un'opportunità, la si coglie al volo. E se l'industria nel suo complesso ritiene che siate stati ingannati, nominatemi un pilota che sia uscito dal sistema Red Bull e sia poi arrivato ai vertici della Ferrari, della Mercedes o di chiunque altro. Non è successo. Carlos Sainz ha deciso di cambiare aria e questo gli ha fatto molto bene, ma gli altri che sono stati abbandonati non li ha presi nessuno".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 ore.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5