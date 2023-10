A difícil Escola Marko: "Oportunidades incríveis"

Christian Klien resume tudo: "Podemos gostar ou não. No final do dia, temos de dizer que funcionou para a Red Bull, a forma como eles o fazem". O austríaco passou pela escola da Red Bull, que é famosa, mas também infame.

Principalmente por causa do conselheiro de desportos motorizados Helmut Marko, que é conhecido por não ser melindroso com os pilotos. O exemplo mais recente é Nyck de Vries, que teve de abandonar a AlphaTauri durante a atual época. O holandês não era um aluno clássico do RB, mas até os seus próprios colaboradores experimentaram o princípio do desempenho, que por vezes é doloroso.

O sucesso dá razão a Marko, atualmente a equipa de corrida domina a Fórmula 1, já celebrou o título de Construtores, e provavelmente dará a Max Verstappen outro ponto alto no Qatar no próximo fim de semana. Pela terceira vez consecutiva.

Verstappen é o melhor exemplo de um jovem piloto de sucesso, mas o holandês é também um exemplo extremo com o seu início precoce e ascensão.

Três antigos pilotos falam ao formula1.com sobre o programa de juniores da Red Bull Racing.

Vitantonio Liuzzi: "Todos sabemos quanto tempo, esforço e dinheiro são necessários para se tornar num piloto de Fórmula 1 e não sei se alguma vez teria chegado à Fórmula 1 sem a Red Bull. É muito importante para um piloto ser apoiado por uma empresa como a Red Bull porque eles dão-nos asas. É claro que os resultados têm de aparecer e, por vezes, a Red Bull é conhecida por ser, digamos, severa nas suas decisões - especialmente o Dr. Marko! Mas eles dão à jovem geração oportunidades incríveis".

Christian Klien: "Para mim, a Junior Team foi muito importante. Tenho uma relação muito próxima com a Red Bull desde os meus tempos de karting e fui presenteado com o meu primeiro capacete pelo Didi Mateschitz. Diria que é um pouco mais duro do que outros programas, porque é esse o estilo do Helmut, ele é um tipo duro nesse aspeto. No final do dia, Helmut está apenas à procura daquele piloto especial de 10 em 10 anos, como o Sebastian ou o Max agora. Tenho a certeza que isso é muito difícil para muitos pilotos, e eu também senti isso."

"Por outro lado, há que dizer que muitos pilotos têm uma oportunidade. Se te levam através das categorias juniores, F4, F3, F2, perto da Fórmula 1 e, por vezes, não resulta porque não há espaço ou porque não és cem por cento talentoso o suficiente na opinião deles, então ainda tens muitas oportunidades na tua carreira. No final do dia, temos de dizer que funcionou para a Red Bull, da forma como eles o fazem. Podemos gostar ou não. Apesar de ser muito duro e difícil, no final do dia é um negócio leal."

David Coulthard: "Sei que há críticas ao programa. As pessoas dizem: 'Eles simplesmente expulsaram os pilotos'. O que eu diria a isso - e isto não é de todo com um chapéu da Red Bull - é que surge uma oportunidade, temos a oportunidade de a aproveitar. E se a indústria como um todo sente que foi enganada, diga-me um piloto que tenha saído do sistema da Red Bull e depois tenha ido até ao topo na Ferrari, Mercedes ou quem quer que seja. Isso não aconteceu. O Carlos Sainz decidiu seguir em frente e isso fez-lhe muito bem, mas os outros que foram dispensados, ninguém os foi buscar."

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 hrs.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5