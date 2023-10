Transfert chez Red Bull Racing : le message de Norris est clair

Christian Horner ne cache pas que Red Bull Racing s'occupe de Lando Norris, que les responsables surveillent le Britannique. Et Norris a également déclaré récemment qu'il était ouvert à un changement pour devenir le coéquipier de Max Verstappen.

"Ce serait génial de rouler à côté de quelqu'un comme lui et de voir en même temps où je me situe par rapport à lui. Je serais ouvert à cela", a déclaré Norris.

Mais McLaren est en principe la première option, comme il le laisse désormais entendre. "J'ai toujours dit que je voulais gagner avec McLaren. Et je pense que nous nous rapprochons de plus en plus de cet objectif", a déclaré Norris.

Il ne veut pas "seulement gagner des courses" avec McLaren, mais aussi "des titres", a-t-il souligné en déclarant : "Je veux y arriver avec McLaren. Je suis très heureux là-bas. Donc si je devais y passer dix ou quinze ans, je ne dirais jamais non".

"Je serais impatient de le faire", a ajouté Norris, qui court depuis 2019 pour l'écurie de tradition en Formule 1. Cette saison, McLaren est désormais la deuxième force derrière Red Bull Racing, après un départ en demi-teinte. Si l'écurie continue de rattraper son retard à ce rythme, des victoires devraient être possibles dans tous les cas.

C'est pourquoi Norris veut d'abord voir comment les choses vont évoluer. Son contrat court encore jusqu'en 2025. "Je me concentre entièrement sur cette année, l'année prochaine et 2025", a-t-il souligné : "Cela fait deux ans et demi pour essayer de progresser. Et ensuite, nous verrons".

GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5