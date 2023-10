Lewis Hamilton : La vérité sur l'offre de Ferrari

Tant que Lewis Hamilton n'avait pas prolongé son contrat chez Mercedes, les prétendues offres de Ferrari étaient une rumeur populaire permanente. Les chiffres qui circulaient à ce sujet avaient de quoi surprendre. Mais Hamilton reste fidèle à Mercedes.

Il n'a "pas vraiment" pensé à un changement durant toutes ces années, a-t-il déclaré au Blick. Donc pas non plus à un transfert chez Ferrari.

Et les prétendues offres ? Y en a-t-il eu une ? "Jamais. D'accord, nous avons certainement eu quelques discussions sans importance à un moment donné. Je connais beaucoup de bonnes personnes là-bas. Mais je ne me suis jamais senti prêt à déménager en Italie", a déclaré Hamilton.

En revanche, il est prêt à continuer à courir en Formule 1, même si ce n'est pas ce qu'il voulait faire depuis longtemps, "Je dois avouer que j'ai sous-estimé mon amour pour ce sport. Mais c'est devenu une histoire d'amour et de haine. Il y a des jours où je préférerais ne pas monter dans le cockpit", a avoué l'homme de 38 ans.

Au final, c'est l'envie qui prévaut chez lui, selon Hamilton. "Les duels avec mon coéquipier George (Russell, ndlr) me donnent aussi la motivation. Il faut toujours être bien réveillé", explique le septuple champion du monde.

Il est convaincu qu'il pourra bientôt fêter une nouvelle victoire. La dernière, il l'a obtenue en 2021 en Arabie saoudite, il y a donc presque deux ans. "Nous reviendrons. Nous y arriverons", a assuré Hamilton : "La prochaine étape sur la plus haute marche du podium viendra. Et ce sera probablement le plus grand triomphe de ma carrière".

