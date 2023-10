Lewis Hamilton: la verità sull'offerta della Ferrari

Finché Lewis Hamilton non ha prolungato il suo contratto con la Mercedes, le presunte offerte della Ferrari sono state una voce costante. Le cifre che venivano sbandierate erano piuttosto consistenti. Ma Hamilton rimane fedele alla Mercedes.

In tutti questi anni non ha mai pensato a un cambiamento, ha dichiarato al Blick. Quindi nemmeno un passaggio alla Ferrari.

E le presunte offerte? Ce n'è mai stata una? "Mai. Ok, sicuramente una volta abbiamo avuto qualche conversazione banale. Conosco molte brave persone lì. Ma non mi sono mai sentito pronto a trasferirmi in Italia", ha detto Hamilton.

In compenso, però, è pronto a continuare a correre in Formula Uno, anche se per tanto tempo non ne ha avuto voglia: "Devo ammettere che ho sottovalutato il mio amore per questo sport. Ma è diventata una storia di amore-odio. Ci sono giorni in cui preferirei non entrare nell'abitacolo", ha ammesso il 38enne.

Alla fine, il piacere supera il dolore, ha detto Hamilton. "I duelli con il mio compagno di squadra George (Russell, ndr) mi danno anche la motivazione. Bisogna sempre essere ben svegli", ha detto il sette volte campione del mondo.

È convinto che presto potrà festeggiare un'altra vittoria. L'ultima è stata ottenuta in Arabia Saudita nel 2021, quasi due anni fa. "Torneremo. Possiamo farcela", ha assicurato Hamilton: "Il prossimo passo verso il podio più alto arriverà. E sarà probabilmente il più grande trionfo della mia carriera".

GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5