Lewis Hamilton: A verdade sobre a oferta da Ferrari

Enquanto Lewis Hamilton não prolongou o seu contrato com a Mercedes, as alegadas ofertas da Ferrari eram um rumor popular constante. Os números que se falavam eram bastante substanciais. Mas Hamilton mantém-se fiel à Mercedes.

Ele "realmente" não pensou numa mudança durante todos estes anos, disse ao Blick. Portanto, nem mesmo uma mudança para a Ferrari.

E as alegadas ofertas? Alguma vez houve uma? "Nunca. Está bem, tivemos certamente algumas conversas triviais uma vez. Conheço muita gente boa lá. Mas nunca me senti pronto para me mudar para Itália", disse Hamilton.

Em contrapartida, está pronto para continuar a correr na Fórmula 1, apesar de não o ter desejado durante muito tempo: "Tenho de admitir que subestimei o meu amor por este desporto. Mas tornou-se uma história de amor e ódio. Há dias em que preferia não entrar no cockpit", admitiu o piloto de 38 anos.

No final, o prazer supera a dor para ele, disse Hamilton. "Os duelos com o meu companheiro de equipa George (Russell, nota do editor) também me dão motivação. É preciso estar sempre bem acordado", afirma o sete vezes campeão do mundo.

Ele está convencido de que em breve poderá comemorar outra vitória. A última que conseguiu foi na Arábia Saudita, em 2021, há quase dois anos. "Nós vamos voltar. Nós podemos fazer isso", garantiu Hamilton: "O próximo passo para o pódio superior virá. E provavelmente será o maior triunfo da minha carreira."

GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5