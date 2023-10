Max Verstappen à la veille du titre mondial : Il ne manque que trois points

Cela ne s'est encore jamais produit en Formule 1 : Un pilote peut défendre avec succès son titre de champion du monde lors d'un sprint - trois points suffisent à l'as de Red Bull Racing Max Verstappen lors du sprint du Qatar du 7 octobre, et son troisième titre consécutif est assuré. Pour cela, il suffit de terminer parmi les six premiers lors de la course courte.

Pour rappel, Max Verstappen s'est classé parmi les cinq meilleurs à chaque course (sprint ou Grand Prix) en 2023 et est monté 18 fois sur le podium en 19 courses (16 GP, 3 sprints) (sauf à Singapour, où il a terminé cinquième).

Comme Sergio Pérez, le coéquipier de Verstappen chez RBR, est reparti bredouille au Japon et que Max a réalisé le meilleur tour en course en plus de la victoire, l'avance du Néerlandais sur le Mexicain au classement intermédiaire du championnat du monde est désormais de 177 points.

Sur le circuit de Losail, les courses se dérouleront selon le format du sprint, c'est-à-dire qu'il y aura une course dès le samedi. Comme à Austin et à Interlagos. Un pilote peut donc encore marquer un maximum de 180 points (150 pour six victoires, 24 pour trois victoires en sprint, 6 pour six meilleurs tours en course) lors des courses restantes au Qatar, aux Etats-Unis, au Mexique, au Brésil, à Las Vegas et à Abu Dhabi.



La situation de départ pour le sprint du Qatar du point de vue de son poursuivant Pérez : Sergio doit marquer six points de plus pour repousser la décision sur le titre de 24 heures. Pérez doit au moins terminer troisième pour conserver une chance mathématique de remporter le championnat du monde. Et espérer que Verstappen fasse un sprint médiocre ou ne marque pas de points.



Si Verstappen termine dans les six premiers du sprint, que Pérez termine ou non devant lui, le Néerlandais ne pourra plus être dépassé au classement du championnat et sera champion du monde de Formule 1 pour la troisième fois consécutive.



Le circuit international de Losail a été largement modernisé, lisez à ce sujet notre histoire de fond. Un cadre digne pour le couronnement de Verstappen dans une saison fabuleuse où Red Bull Racing est déjà assuré de remporter la coupe des constructeurs depuis le Japon.





GP du Japon, circuit de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5