Qatar GP on TV: Action at prime time

For the second time since 2021, Formula 1 will be making a guest appearance at the Losail International Circuit. Fans can look forward to plenty of action from the Persian Gulf with a tight programme in sprint format.

After the two World Championship rounds in Singapore and Japan, the Formula 1 squad moves to the Persian Gulf: as two years ago, the premier class makes a guest appearance at the modernised Losail International Circuit outside Doha, the capital of Qatar.

Fans can follow the action in Qatar at prime time: There is currently only one hour's time difference between Qatar and Central Europe for the night race.

We will keep you up to date with the live ticker from Friday, 6 October onwards (GP Quali on 6 October, Sprint Quali and Sprint on 7 October, Grand Prix on 8 October), but of course, as always, we have also summarised the most important broadcast dates from Sky, ORF, ServusTV and SRF for you.



Qatar GP on TV

Friday, 6 October

06.00: Sky Sport F1 - Legends of F1: Gerhard Berger

07.00: Sky Sport F1 - Italian Grand Prix 2023

09.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: Italian Grand Prix 2023

09.15: Sky Sport F1 - Top 10: Dramatic Moments 2022

09.30: Sky Sport F1 - Singapore Grand Prix 2023

11.30am: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: Singapore GP 2023

11.45am: Sky Sport F1 - Top 10: Best Battles 2022

12.00: Sky Sport F1 - Japanese Grand Prix 2023

14.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP Japan 2023

14.15: Sky Sport F1 - Warm up: The Motorsport Special

14.30: Sky Sport F1 - Drivers' Press Conference

15.15: Sky Sport F1 - Start of free practice coverage

15.20: ORF 1 - Start of free practice coverage

15.30: Free practice

17.00: Sky Sport F1 - Press Conference Team Principals

17.55 hrs: ORF 1 - Max Verstappen: Anatomy of a Champion

18.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP Japan 2023

18.15: Sky Sport F1 - Beyond All Limits

18.40: ORF 1 - Formula 1 News

18.45: Sky Sport F1 - Start of GP Qualifying Coverage

18.55 hrs: ORF 1 - Start of GP Qualifying Coverage

19.00 hrs: GP Qualifying

20.30: Sky Sport F1 - Beyond All Limits

21.00: Sky Sport F1 - GP Qualifying Replay

22.30: Sky Sport F1 - Hardenecke meets ... (Mick Schumacher)

23.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP Japan 2023

23.15: Sky Sport F1 - GP Qualifying compact

23.30: Sky Sport F1 - Box Box: Red Bulls 1st Win



Saturday, 7 October

06.00: Sky Sport F1 - Singapore Grand Prix 2023

08.00: Sky Sport F1 - GP Qualifying Replay

09.30: Sky Sport F1 - Top 10: Best Starts 2022

09.45: Sky Sport F1 - Free Practice Replay

11.15am: Sky Sport F1 - GP Qualifying Replay

12.45pm: Sky Sport F1 - Sprint Spielberg 2023 Repeat

13.45: Sky Sport F1 - Sprint Francorchamps 2023 Repeat

14.45: Sky Sport F1 - Start of Sprint Qualifying Coverage

14.50: ORF 1 - Start of Sprint Qualifying Coverage

15.00: Sprint Qualifying

16.15: Sky Sport F1 - Beyond All Limits

16.45: Sky Sport F1 - Beyond All Limits

17.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP Japan 2023

5.30pm: Sky Sport F1 - Sprint Qualifying Replay

18.30 hrs: Sky Sport F1 - Start of Sprint Coverage

19.15: SRF 2 - Start of Sprint Coverage

19.25: ORF 1 - Start of Sprint Coverage

19.30: Sprint (19 laps)

20.30: Sky Sport F1 - Sprint press conference

21.00: Sky Sport F1 - Sprint replay

22.00: Sky Sport F1 - Sprint replay

23.00: Sky Sport F1 - Sprint Qualifying Replay

23.20 hrs: ORF 1 - Motorhome Special



Sunday, 8 October

06.00: Sky Sport F1 - Italian Grand Prix 2023

08.00: Sky Sport F1 - Japanese Grand Prix 2023

10.00: Sky Sport F1 - Sprint Qualifying Replay

11.00: Sky Sport F1 - Sprint Replay

12.00: Sky Sport F1 - Free Practice Replay

13.30: Sky Sport F1 - GP Qualifying Repeat

15.00: Sky Sport F1 - Sprint Qualifying Repeat

16.00: Sky Sport F1 - Sprint Replay

17.00: Sky Sport F1 - Hardenecke meets ... (Mick Schumacher)

17.30: Sky Sport F1 - Grand Prix previews

17.40 hrs: ORF 1 - Formula 1 News

18.20: SRF Info - Preliminary reports on the race

18.25 hrs: ORF 1 - Pre-race reports

18.55 hrs: Sky Sport F1 - Start of Grand Prix coverage

18.55: ORF 1 - Start of Grand Prix coverage

18.55: SRF Info - Start of Grand Prix coverage

19.00: Qatar Grand Prix (57 laps)

20.45 hrs: Sky Sport F1 - Analyses and Interviews

21.00 hrs: ORF 1 - Motorhome

21.30: Sky Sport F1 - Race Press Conference

21.40: ORF 1 - Max Verstappen: Anatomy of a Champion

22.00: Sky Sport F1 - Ted's Notebook

22.45: Sky Sport F1 - Greatest Races: Jenson Button in Canada 2011

23.00: Sky Sport F1 - Greatest Races: Nigel Mansell at Silverstone 1987

23.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboards: GP Japan 2023

23.30: Sky Sport F1 - Qatar Grand Prix replay

23.45: ServusTV - Qatar Grand Prix Repeat