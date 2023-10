Le GP du Qatar à la télévision : L'action en prime time

Après les deux manches du championnat du monde de Singapour et du Japon, la Formule 1 se déplace dans le golfe Persique : comme il y a deux ans, la catégorie reine se rend sur le circuit international modernisé de Losail, à l'extérieur de Doha, la capitale du Qatar.

Les fans pourront suivre l'évolution de l'action au Qatar aux heures de grande écoute : Lors de la course de nuit, il n'y a actuellement qu'une heure de décalage horaire entre le Qatar et l'Europe centrale.

Nous vous tiendrons au courant de tout ce qu'il faut savoir à partir du vendredi 6 octobre avec le live-ticker (qualifications du GP le 6 octobre, qualifications du sprint et sprint le 7 octobre, Grand Prix le 8 octobre), mais nous avons bien sûr aussi résumé pour vous, comme toujours, les principales dates de diffusion de Sky, ORF, ServusTV et SRF.



Le GP du Qatar à la télévision

Vendredi 6 octobre

06h00 : Sky Sport F1 - Legendes of F1 : Gerhard Berger

07h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix d'Italie 2023

09h00 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP d'Italie 2023

09h15 : Sky Sport F1 - Top 10 : Moments dramatiques 2022

09h30 : Sky Sport F1 - Grand Prix de Singapour 2023

11h30 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP de Singapour 2023

11h45 : Sky Sport F1 - Top 10 : Meilleures batailles 2022

12h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 2023

14h00 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Japon 2023

14h15 : Sky Sport F1 - Warm up : Le spécial sport automobile

14h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse des pilotes

15h15 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des essais libres

15h20 : ORF 1 - Début de la couverture des essais libres

15h30 : Essais libres

17h00 : Sky Sport F1 - Conférence de presse des chefs d'équipe

17h55 : ORF 1 - Max Verstappen : Anatomie d'un champion

18h00 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Japon 2023

18h15 : Sky Sport F1 - Beyond All Limits

18h40 : ORF 1 - Actualités Formule 1

18h45 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications du GP

18h55 : ORF 1 - Début de la couverture des qualifications du GP

19h00 : Qualifications GP

20h30 : Sky Sport F1 - Beyond All Limits

21h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du GP

22.30 heures : Sky Sport F1 - Hardenecke rencontre ... (Mick Schumacher)

23h00 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP Japon 2023

23h15 : Sky Sport F1 - GP-Qualifying compact

23h30 : Sky Sport F1 - Box Box : Red Bulls 1st Win



Samedi 7 octobre

06h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix de Singapour 2023

08h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du GP

09h30 : Sky Sport F1 - Top 10 : Meilleurs départs 2022

09h45 : Sky Sport F1 - Reprise des essais libres

11h15 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du GP

12h45 : Sky Sport F1 - Sprint Spielberg 2023 rediffusion

13h45 : Sky Sport F1 - Sprint Francorchamps 2023 Rediffusion

14h45 : Sky Sport F1 - Début de la couverture des qualifications du sprint

14h50 : ORF 1 - Début de la couverture des qualifications du sprint

15h00 : Qualifications du sprint

16h15 : Sky Sport F1 - Beyond All Limits

16h45 : Sky Sport F1 - Beyond All Limits

17h15 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP Japon 2023

17h30 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications sprint

18h30 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du sprint

19h15 : SRF 2 - Début de la couverture du sprint

19h25 : ORF 1 - Début de la couverture du sprint

19h30 : Sprint (19 tours)

20h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse Sprint

21h00 : Sky Sport F1 - Reprise du sprint

22h00 : Sky Sport F1 - Reprise du sprint

23h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications du sprint

23h20 : ORF 1 - Motorhome Spezial



Dimanche 8 octobre

06h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix d'Italie 2023

08h00 : Sky Sport F1 - Grand Prix du Japon 2023

10h00 : Sky Sport F1 - Reprise des qualifications sprint

11.00 heures : Sky Sport F1 - Reprise du sprint

12h00 : Sky Sport F1 - Reprise des essais libres

13h30 : Sky Sport F1 - Qualifications GP rediffusion

15h00 : Sky Sport F1 - Qualification sprint rediffusion

16h00 : Sky Sport F1 - Reprise du sprint

17h00 : Sky Sport F1 - Hardenecke rencontre ... (Mick Schumacher)

17h30 : Sky Sport F1 - Rapports préliminaires du Grand Prix

17h40 : ORF 1 - Actualités Formule 1

18h20 : SRF Info - Rapports préliminaires sur la course

18h25 : ORF 1 - Rapports préliminaires sur la course

18h55 : Sky Sport F1 - Début de la couverture du Grand Prix

18h55 : ORF 1 - Début de la couverture du Grand Prix

18h55 : SRF Info - Début de la couverture du Grand Prix

19h00 : Grand Prix du Qatar (57 tours)

20h45 : Sky Sport F1 - Analyses et interviews

21.00 heures : ORF 1 - Motorhome

21h30 : Sky Sport F1 - Conférence de presse course

21h40 : ORF 1 - Max Verstappen : Anatomie d'un champion

22h00 : Sky Sport F1 - Le carnet de notes de Ted

22h45 : Sky Sport F1 - Greatest Races : Jenson Button au Canada 2011

23h00 : Sky Sport F1 - Greatest Races : Nigel Mansell à Silverstone 1987

23h15 : Sky Sport F1 - Top 10 Onboards : GP du Japon 2023

23h30 : Sky Sport F1 - Reprise du Grand Prix du Qatar

23h45 : ServusTV - Rediffusion du Grand Prix du Qatar