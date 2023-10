Il GP del Qatar in TV: Azione in prima serata

Per la seconda volta dal 2021, la Formula 1 sarà ospite del Losail International Circuit. I fan possono aspettarsi molta azione dal Golfo Persico con un programma serrato in formato sprint.

Dopo i due appuntamenti del Campionato del Mondo a Singapore e in Giappone, la Formula 1 si sposta nel Golfo Persico: come due anni fa, la classe regina fa la sua apparizione sul moderno Losail International Circuit, alle porte di Doha, la capitale del Qatar.

Gli appassionati potranno seguire l'azione in Qatar in prima serata: Attualmente c'è solo un'ora di differenza di orario tra il Qatar e l'Europa centrale per la gara notturna.

Vi terremo aggiornati con il live ticker a partire da venerdì 6 ottobre (qualifiche GP il 6 ottobre, qualifiche Sprint e Sprint il 7 ottobre, Gran Premio l'8 ottobre), ma naturalmente, come sempre, abbiamo anche riassunto per voi le date di trasmissione più importanti di Sky, ORF, ServusTV e SRF.



GP del Qatar in TV

Venerdì 6 ottobre

06.00: Sky Sport F1 - Leggende della F1: Gerhard Berger

07.00: Sky Sport F1 - Gran Premio d'Italia 2023

09.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: Gran Premio d'Italia 2023

09.15: Sky Sport F1 - Top 10: Momenti drammatici 2022

09.30: Sky Sport F1 - Gran Premio di Singapore 2023

11.30: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Singapore 2023

11.45: Sky Sport F1 - Top 10: Le migliori battaglie 2022

12.00: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 2023

14.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Giappone 2023

14.15: Sky Sport F1 - Riscaldamento: Speciale Motorsport

14.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei piloti

15.15: Sky Sport F1 - Inizio delle prove libere

15.20: ORF 1 - Inizio delle prove libere

15.30: Prove libere

17.00: Sky Sport F1 - Conferenza stampa dei team principal

17.55: ORF 1 - Max Verstappen: Anatomia di un campione

18.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Giappone 2023

18.15: Sky Sport F1 - Oltre ogni limite

18.40: ORF 1 - Notizie dalla Formula 1

18.45: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche GP

18.55: ORF 1 - Inizio delle qualifiche del GP

19.00: Qualifiche del GP

20.30: Sky Sport F1 - Oltre ogni limite

21.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche del GP

22.30: Sky Sport F1 - Hardenecke incontra... (Mick Schumacher)

23.00: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Giappone 2023

23.15: Sky Sport F1 - Qualifiche GP compatte

23.30: Sky Sport F1 - Box Box: 1° vittoria Red Bulls



Sabato 7 ottobre

06.00: Sky Sport F1 - Gran Premio di Singapore 2023

08.00: Sky Sport F1 - Replay qualifiche GP

09.30: Sky Sport F1 - Top 10: Migliori partenze 2022

09.45: Sky Sport F1 - Replay prove libere

11.15: Sky Sport F1 - Replay qualifiche GP

12.45: Sky Sport F1 - Ripetizione Sprint Spielberg 2023

13.45: Sky Sport F1 - Sprint Francorchamps 2023 Ripetizione

14.45: Sky Sport F1 - Inizio copertura qualifiche Sprint

14.50: ORF 1 - Inizio delle qualifiche della Sprint

15.00: Qualifiche Sprint

16.15: Sky Sport F1 - Oltre ogni limite

16.45: Sky Sport F1 - Oltre ogni limite

17.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Giappone 2023

17.30: Sky Sport F1 - Replay qualifiche Sprint

18.30: Sky Sport F1 - Inizio copertura Sprint

19.15: SRF 2 - Inizio copertura sprint

19.25: ORF 1 - Inizio della copertura della Sprint

19.30: Sprint (19 giri)

20.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa della volata

21.00: Sky Sport F1 - Replay della volata

22.00: Sky Sport F1 - Replay della volata

23.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche Sprint

23.20: ORF 1 - Speciale Motorhome



Domenica 8 ottobre

06.00: Sky Sport F1 - Gran Premio d'Italia 2023

08.00: Sky Sport F1 - Gran Premio del Giappone 2023

10.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

11.00: Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche sprint

12.00: Sky Sport F1 - Replay prove libere

13.30: Sky Sport F1 - Ripetizione qualifiche GP

15.00: Sky Sport F1 - Repliche delle qualifiche sprint

16.00: Sky Sport F1 - Repliche sprint

17.00: Sky Sport F1 - Hardenecke incontra... (Mick Schumacher)

17.30: Sky Sport F1 - Anteprime del Gran Premio

17.40: ORF 1 - Notizie sulla Formula 1

18.20: SRF Info - Le anticipazioni sulla gara

18.25: ORF 1 - Cronaca pre-gara

18.55: Sky Sport F1 - Inizio della copertura del Gran Premio

18.55: ORF 1 - Inizio della copertura del Gran Premio

18.55: SRF Info - Inizio della copertura del Gran Premio

19.00: Gran Premio del Qatar (57 giri)

20.45: Sky Sport F1 - Analisi e interviste

21.00: ORF 1 - Motorhome

21.30: Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

21.40: ORF 1 - Max Verstappen: Anatomia di un campione

22.00: Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

22.45: Sky Sport F1 - Le gare più belle: Jenson Button in Canada 2011

23.00: Sky Sport F1 - Le gare più belle: Nigel Mansell a Silverstone 1987

23.15: Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Giappone 2023

23.30: Sky Sport F1 - Replay del Gran Premio del Qatar

23.45: ServusTV - Ripetizione del Gran Premio del Qatar