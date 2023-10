Adrian Newey: "Nunca me había pasado".

Red Bull Racing va viento en popa: en la temporada de Grandes Premios 2023, se han conseguido 18 victorias en 16 fines de semana de GP hasta ahora (15 Grandes Premios, tres sprints), se ha defendido con éxito la Copa de Constructores, un coche de carreras de Red Bull Racing ha estado en cabeza en el 88,4 por ciento de todas las vueltas de carrera.

El 7 de octubre, Max Verstappen puede asegurarse su tercer título consecutivo de campeón del mundo de pilotos en el Sprint de Catar.

Ni siquiera Adrian Newey, responsable del monoplaza RB19 de 2023, habría esperado semejante éxito, como admitió en el podcast de Fórmula 1 Beyond The Grid: "Este es el periodo más exitoso en el que he participado como diseñador de coches de carreras. He tenido el privilegio de trabajar para equipos que han dominado una temporada antes, pero algo como 2023, nunca lo había experimentado".

El inglés de 64 años, cuyos coches de carreras han conquistado 12 títulos del Campeonato del Mundo de Pilotos y 12 victorias en la Copa de Constructores, prosigue: "La gente podría pensar que todo es fácil para nosotros y que los éxitos nos llegan casi de forma natural. Pero la verdad es que muchas cosas pueden salir mal en una carrera".



"Ya es difícil llevar dos coches a la meta, y no digamos hacerlo en cabeza. Accidentes, regularidad, estrategia, pueden pasar tantas cosas. El hecho de que estemos compitiendo constantemente a un nivel tan alto es el máximo mérito del trabajo de nuestro equipo."





GP de Japón, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 seg.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36.494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50.221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09º Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 vuelta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 vuelta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 vuelta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 vuelta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 vuelta

Fuera

Alex Albon (T), Williams, daños por colisión

Logan Sargeant (USA), Williams, daños por colisión

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, fallo en el alerón trasero

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, daños por colisión

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, daños por colisión





Clasificación del Campeonato del Mundo (tras 16 de 22 Grandes Premios, incl. 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 puntos

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Copa de Constructores

01º Red Bull Racing 623 puntos

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5