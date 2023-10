Adrian Newey : "Je n'ai jamais vu cela".

Red Bull Racing va de succès en succès : au cours de la saison de Grand Prix 2023, 18 victoires ont été remportées sur 16 week-ends de GP (15 Grands Prix, trois sprints), la coupe des constructeurs a été défendue avec succès, une voiture de course Red Bull Racing a mené 88,4 % de tous les tours de course.

Le 7 octobre, Max Verstappen peut assurer son troisième titre de champion du monde des pilotes consécutif lors du sprint du Qatar.

Même Adrian Newey, responsable de la voiture 2023 de type RB19, ne s'attendait pas à un tel succès, comme il l'a admis dans le podcast de Formule 1 Beyond The Grid : "C'est la phase la plus réussie que j'ai accompagnée en tant que designer de voitures de course. J'ai le privilège d'avoir pu travailler auparavant pour des équipes qui ont dominé une saison, mais quelque chose comme 2023, je ne l'ai jamais vécu".

L'Anglais de 64 ans, dont les voitures de course ont remporté 12 titres de champion du monde des pilotes et 12 trophées des constructeurs, poursuit : "Les gens pourraient penser que tout est facile pour nous et que les succès s'enchaînent presque naturellement. Mais la vérité, c'est qu'il y a tellement de choses qui peuvent mal tourner dans une course".



"Il est déjà difficile d'amener deux voitures à l'arrivée, sans parler d'y parvenir en tête. Accidents, stabilité, stratégie, il peut se passer tellement de choses. Le fait que nous soyons constamment à un niveau aussi élevé est la plus grande reconnaissance du travail de notre équipe".





GP du Japon, circuit de Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec.

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 tour

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 tour

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 tour

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 tour

15e Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 tour

Out

Alex Albon (T), Williams, dommages dus à une collision

Logan Sargeant (USA), Williams, dommages de collision

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, panne d'aileron arrière

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, dommages de collision

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, dommages de collision





Classement au championnat du monde (après 16 des 22 Grand Prix, y compris 3 des 6 sprints)

Pilote

01. Verstappen 400 points

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Coupe des constructeurs

01. Red Bull Racing 623 points

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5