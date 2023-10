Adrian Newey: "Non l'ho mai provato prima".

La Red Bull Racing va di bene in meglio: nella stagione dei Gran Premi 2023, finora sono state ottenute 18 vittorie in 16 weekend di GP (15 Gran Premi, tre sprint), la Coppa Costruttori è stata difesa con successo, una vettura Red Bull Racing è stata in testa nell'88,4% di tutti i giri di gara.

Il 7 ottobre, Max Verstappen può assicurarsi il suo terzo titolo mondiale piloti consecutivo al Qatar Sprint.

Nemmeno Adrian Newey, responsabile della vettura RB19 2023, si sarebbe aspettato un tale successo, come ha ammesso nel podcast di Formula Uno Beyond The Grid: "Questo è il periodo di maggior successo in cui sono stato coinvolto come progettista di auto da corsa. Ho avuto il privilegio di lavorare per squadre che hanno dominato una stagione in passato, ma una cosa come quella del 2023 non l'ho mai vissuta".

Il 64enne inglese, le cui auto da corsa hanno conquistato 12 titoli del Campionato del Mondo Piloti e 12 vittorie nella Coppa Costruttori, continua dicendo: "La gente potrebbe pensare che per noi sia tutto facile e che i successi vengano quasi naturali. Ma la verità è che in una gara possono andare storte tante cose".



"È già difficile portare due macchine al traguardo, figuriamoci farlo in testa. Incidenti, stabilità, strategia, sono tante le cose che possono accadere. Il fatto che stiamo correndo costantemente a un livello così alto è il massimo merito del lavoro del nostro team".





GP del Giappone, Circuito di Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19.387 sec.

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04 Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43.998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49.376

06° Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07° George Russell (GB), Mercedes, +57.659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10° Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11° Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 giro

12° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 giro

13° Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 giro

14° Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 giro

15° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 giro

Fuori

Alex Albon (T), Williams, danni da collisione

Logan Sargeant (USA), Williams, danno da collisione

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, rottura dell'ala posteriore

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danno da collisione

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danno da collisione





Classifica del Campionato del mondo (dopo 16 Gran Premi su 22, inclusi 3 sprint su 6)

Piloti

01 Verstappen 400 punti

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09° Piastri 57

10° Stroll 47

11° Gasly 46

12° Ocon 38

13° Albon 21

14° Hülkenberg 9

15° Bottas 6

16° Zhou 4

17° Tsunoda 3

18° Magnussen 3

19° Lawson 2

20° Sargeant 0

21 De Vries 0

22° Ricciardo 0



Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 623 punti

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlfaTauri 5