Adrian Newey: "Nunca passei por isso antes".

A Red Bull Racing está a ir de vento em popa: na temporada de Grandes Prémios de 2023, foram alcançadas 18 vitórias em 16 fins-de-semana de GP até agora (15 Grandes Prémios, três sprints), a Taça dos Construtores foi defendida com sucesso, um carro de corrida da Red Bull Racing esteve na liderança em 88,4 por cento de todas as voltas de corrida.

A 7 de outubro, Max Verstappen pode garantir o seu terceiro título consecutivo no campeonato do mundo de pilotos no Qatar Sprint.

Nem mesmo Adrian Newey, responsável pelo carro RB19 de 2023, teria esperado tal sucesso, como admitiu no podcast de Fórmula 1 Beyond The Grid: "Este é o período de maior sucesso em que estive envolvido como projetista de carros de corrida. Tive o privilégio de trabalhar para equipas que dominaram uma temporada antes, mas algo como 2023, nunca experimentei isso".

O inglês de 64 anos, cujos carros de corrida conquistaram 12 títulos do Campeonato do Mundo de Pilotos e 12 vitórias na Taça dos Construtores, continua: "As pessoas podem pensar que tudo é fácil para nós e que os sucessos surgem quase naturalmente. Mas a verdade é que muitas coisas podem correr mal numa corrida".



"Já é difícil levar dois carros à meta, quanto mais fazê-lo na frente. Acidentes, estabilidade, estratégia, muitas coisas podem acontecer. O facto de estarmos a correr de forma consistente a um nível tão elevado é o maior mérito do trabalho da nossa equipa."





GP do Japão, Circuito de Suzuka

01 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58.421 h

02 Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 s

03 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04º Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06º Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07º George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08 Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14.725

09 - Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19.678

10º Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23.155

11º Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 volta

12º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 volta

13º Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 volta

14º Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 volta

15º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 volta

Saída

Alex Albon (T), Williams, danos de colisão

Logan Sargeant (EUA), Williams, danos causados por colisão

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, falha na asa traseira

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, danos por colisão

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, danos por colisão





Classificação do Campeonato do Mundo (após 16 de 22 Grandes Prémios, incluindo 3 de 6 sprints)

Pilotos

01 Verstappen 400 pontos

02 Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07 Norris 115

08. Russell 115

09º Piastri 57

10º Stroll 47

11º Gasly 46

12º Ocon 38

13º Albon 21

14º Hülkenberg 9

15º Bottas 6

16º Zhou 4

17º Tsunoda 3

18º Magnussen 3

19º Lawson 2

20º Sargeant 0

21 De Vries 0

22º Ricciardo 0



Taça dos Construtores

01º Red Bull Racing 623 pontos

02 Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5