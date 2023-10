Fernando Alonso: "El sistema de clasificación de la Fórmula 1 es anticuado".

Estamos en vísperas del segundo fin de semana de Gran Premio de Fórmula 1 en Qatar, después del de 2021, con el formato sprint, es decir, una sola sesión de entrenamientos libres el viernes (6 de octubre), seguida de la clasificación para el Gran Premio. El sábado 7 de octubre se disputará la clasificación sprint y la carrera corta a 19 vueltas, y el domingo el Gran Premio a 57 vueltas.

Recientemente, Fernando Alonso, ganador de 32 Grandes Premios, ha sido preguntado por el actual sistema de clasificación en la categoría reina, y la estrella de Aston Martin, de 42 años, opina que ya es suficiente.

Alonso se queja de que la Fórmula 1 no parece encontrar la manera de evitar que los pilotos gondolicen en la línea de carrera mientras los pilotos llegan a toda velocidad por detrás en su vuelta rápida. Es un milagro que no hayamos visto un accidente grave en los últimos años".

Fernando Alonso: "Es un problema difícil. Porque sea cual sea la norma que se establezca, por ejemplo en cuanto a un tiempo objetivo, siempre se encuentran excusas. La gestión del tráfico es realmente complicada".

"Básicamente sólo puede haber una solución: Los coches tienen que volver a la pista de uno en uno. Cualquier otra cosa no funcionará. Nuestro sistema de clasificación está anticuado. Lo tenemos desde hace 20 o 25 años, pero no tenemos los mismos coches que hace 20 o 25 años."



"Ahora tenemos coches de carreras híbridos muy complicados con los que los pilotos tienen que cargar la batería de sus unidades motrices; tenemos neumáticos que necesitan un periodo de calentamiento y enfriamiento. Teniendo esto en cuenta, la clasificación coche a coche es la única solución".



Lo único es que la Fórmula 1 ya lo intentó una vez, de 2003 a 2005. La ventaja entonces, aparte de la falta de tráfico -los pilotos de los asientos traseros podían verse por televisión tanto tiempo como los coches de cabeza-, es que los patrocinadores estaban contentos.



El viernes se disputó una hora en este formato, los pilotos salieron por orden de clasificación en el Campeonato del Mundo.



El sábado se volvió a decidir, esta vez con el más lento del viernes como primer piloto en pista, con el más rápido al final.



Además, el sábado se utilizó la misma cantidad de combustible que para la carrera.



Desventaja: Las cambiantes condiciones meteorológicas convirtieron la clasificación en una lotería.



En 2004, las dos carreras a una sola vuelta se pospusieron al sábado. Nuevo al principio en línea con el rodaje de la carrera anterior. Los dos segmentos estaban ahora tan juntos que Schlitzohre empezó a conducir tácticamente en condiciones meteorológicas cambiantes. Por ejemplo, en la forma de esponjar deliberadamente en la primera parte para poder conducir en la segunda al principio, porque se acercaba la lluvia y sería desventajoso estar en la pista hacia el final de los entrenamientos.



De ahí la solución para 2005: se volvieron a sumar los tiempos de las dos actuaciones individuales. Una vuelta el sábado por la mañana con poco combustible, una vuelta el domingo por la mañana con la misma cantidad de combustible que se utilizó para la carrera. A nadie le gustó este sistema porque se devaluó el sábado. Después de seis fines de semana de GP, se acabó. En las trece sesiones de clasificación restantes, la carrera sólo se corrió el sábado, con combustible de carrera.



En 2006/2007 se pudieron volver a dar más vueltas, por primera vez hubo un procedimiento de eliminación con tres segmentos de clasificación (como hoy). A los aficionados les gustó mucho, pero no era perfecto, porque al final de la carrera seguía siendo necesario utilizar la misma cantidad de combustible que un piloto pretendía llevar a la carrera. A partir de 2010, los repostajes en la categoría reina dejaron de existir, y los pilotos pudieron volver a darlo todo con el depósito casi vacío.