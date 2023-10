Fernando Alonso : "Le système de qualification de la Formule 1 est dépassé".

Nous sommes à la veille du deuxième week-end de Grand Prix de Formule 1 au Qatar, après celui de 2021. Les courses se dérouleront selon le format sprint, c'est-à-dire avec une seule séance d'essais libres le vendredi (6 octobre), puis les qualifications pour le Grand Prix seront déjà entamées. Le samedi 7 octobre, les qualifications sprint et la course courte de 19 tours, et le dimanche le Grand Prix de 57 tours.

Récemment, Fernando Alonso, 32 fois vainqueur de GP, a été interrogé sur le système de qualification actuel dans la catégorie reine, et la star d'Aston Martin de 42 ans estime - que cela suffit.

Alonso se plaint du fait que la Formule 1 ne semble pas trouver les moyens d'interdire aux pilotes de se balader sur la ligne idéale, alors que des pilotes arrivent en trombe de derrière sur leur tour rapide. C'est un miracle que nous n'ayons pas assisté à un accident grave ces dernières années.

Fernando Alonso déclare : "C'est un problème difficile. Car quelle que soit la règle établie, par exemple sous la forme d'un temps de référence, on trouve toujours des excuses. La gestion du trafic est vraiment compliquée".

"En fait, il ne peut y avoir qu'une seule solution : Les voitures doivent à nouveau s'engager individuellement sur la piste. Tout le reste ne fonctionnera pas. Notre système de qualification est obsolète. Nous l'avons maintenant depuis 20 ou 25 ans, mais nous n'avons plus les mêmes voitures qu'il y a 20 ou 25 ans".



"Nous avons maintenant des voitures de course hybrides très compliquées, avec lesquelles les pilotes doivent charger la batterie de leurs unités de propulsion ; nous avons des pneus qui ont besoin d'une phase de chauffe et de refroidissement. Dans ce contexte, la qualification voiture par voiture est la seule solution".



Seulement voilà : la Formule 1 a déjà essayé cela une fois, de 2003 à 2005. Avantage à l'époque, outre l'absence de trafic : les coureurs de l'arrière ont été vus à la télévision aussi longtemps que les voitures de pointe, les sponsors se sont réjouis.



Le vendredi, il y avait une heure dans ce format, les pilotes se lançaient dans l'ordre du classement du championnat du monde.



Le samedi, la décision était prise, cette fois-ci avec le pilote le plus lent du vendredi en premier sur la piste, et le plus rapide en dernier.



De plus, le samedi, les pilotes ont roulé avec la même quantité d'essence que celle utilisée pour la course.



Inconvénient : les conditions météorologiques changeantes transformaient les qualifications en loterie.



En 2004, les deux tours de piste ont été déplacés au samedi. Désormais, au début, en ligne avec l'arrivée de la course précédente. Les deux segments étaient désormais si proches que les tubes à fente ont commencé à rouler de manière tactique dans des conditions météorologiques changeantes. Par exemple, en se plantant délibérément dans la première partie pour pouvoir rouler au début de la seconde - parce que la pluie s'annonçait et qu'il serait désavantageux d'être sur la piste vers la fin de l'entraînement.



D'où la solution adoptée pour 2005 : les temps des deux prestations individuelles ont été recalculés. Un tour le samedi matin avec peu d'essence, un tour le dimanche matin avec la quantité d'essence avec laquelle la course a été lancée. Personne n'aimait ce système, car le samedi était dévalorisé. Après six week-ends de GP, c'était fini. Pour les treize qualifications restantes, on ne roulait plus que le samedi, avec une quantité d'essence de course.



En 2006/2007, il était à nouveau possible de faire plus de tours, et pour la première fois, il y avait une procédure d'élimination avec trois segments de qualification (comme aujourd'hui). Les fans ont trouvé cela très bien, mais ce n'était pas parfait - car il fallait toujours rouler à la fin avec la quantité de carburant qu'un pilote pensait emporter en course. A partir de 2010, les ravitaillements en carburant ont été supprimés dans la catégorie reine et les pilotes ont pu à nouveau s'élancer avec un réservoir presque vide.