Fernando Alonso: "Il sistema di qualificazione della Formula 1 è obsoleto".

Siamo alla vigilia del secondo weekend del Gran Premio di Formula 1 in Qatar, dopo quello del 2021, con il formato sprint, ovvero una sola sessione di prove libere il venerdì (6 ottobre), seguita dalle qualifiche per il Gran Premio. Sabato 7 ottobre si svolgeranno le qualifiche sprint e la gara breve di 19 giri e domenica il Gran Premio di 57 giri.

Recentemente, il 32 volte vincitore di un GP, Fernando Alonso, è stato interpellato sull'attuale sistema di qualifiche nella classe regina e il 42enne campione dell'Aston Martin pensa che sia sufficiente.

Alonso si lamenta del fatto che la Formula Uno non riesce a trovare un modo per impedire ai piloti di gironzolare sulla linea di gara mentre i piloti arrivano da dietro nel loro giro veloce. È un miracolo che negli ultimi anni non si siano verificati incidenti gravi.

Fernando Alonso dice: "È un problema difficile. Perché qualsiasi regola venga stabilita, ad esempio in termini di tempo target, si trovano sempre delle scuse. La gestione del traffico è davvero complicata".

"In pratica c'è una sola soluzione: Le auto devono tornare in pista una alla volta. Qualsiasi altra soluzione non funzionerà. Il nostro sistema di qualificazione è obsoleto. Lo abbiamo da 20 o 25 anni, ma non abbiamo più le stesse auto di 20 o 25 anni fa".



"Oggi abbiamo auto da corsa ibride molto complicate, con le quali i piloti devono caricare la batteria delle unità motrici; abbiamo pneumatici che necessitano di un periodo di riscaldamento e raffreddamento. Con queste premesse, le qualifiche auto per auto sono l'unica soluzione".



L'unica cosa è che la Formula 1 ci ha già provato una volta, dal 2003 al 2005, con il vantaggio che, a parte la mancanza di traffico - i piloti in panchina potevano essere visti in TV per un tempo pari a quello delle vetture di punta - gli sponsor erano contenti.



Il venerdì si è svolta un'ora con questo formato, i piloti sono partiti in ordine di classifica del Campionato del Mondo.



Il sabato, la decisione è stata presa, questa volta con il più lento del venerdì come primo pilota in pista, con il più veloce alla fine.



Inoltre, il sabato è stata utilizzata la stessa quantità di carburante della gara.



Svantaggio: le mutevoli condizioni meteorologiche hanno reso le qualifiche una lotteria.



Nel 2004, le due gare a giro singolo sono state posticipate al sabato. La novità dell'inizio era in linea con il rodaggio della gara precedente. I due segmenti erano ormai così vicini che Schlitzohre iniziò a guidare in modo tattico in caso di cambiamento del tempo. Per esempio, facendo deliberatamente fluffing nella prima parte per poter guidare nella seconda all'inizio, perché la pioggia si stava avvicinando e sarebbe stato svantaggioso rimanere in pista verso la fine delle prove.



Da qui la soluzione per il 2005: i tempi delle due prestazioni individuali sono stati sommati nuovamente. Un giro il sabato mattina con poco carburante, un giro la domenica mattina con la stessa quantità di carburante utilizzata per la gara. Questo sistema non piaceva a nessuno, perché il sabato veniva svalutato. Dopo sei weekend di GP, era finita. Per le restanti tredici sessioni di qualifica, la gara si disputò solo il sabato, con carburante da competizione.



Nel 2006/2007 si poterono percorrere di nuovo più giri, per la prima volta ci fu una procedura di eliminazione con tre segmenti di qualifica (come oggi). La cosa piacque molto ai tifosi, ma non era perfetta, perché alla fine della gara era ancora necessario utilizzare la stessa quantità di carburante che un pilota intendeva portare in gara. Dal 2010 in poi, il rifornimento di carburante nella classe regina non esiste più e i piloti possono di nuovo dare il massimo con il serbatoio quasi vuoto.